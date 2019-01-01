  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تقرير لجان التحقيق في عزل ترامب قد يصدر الأسبوع المقبل

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير لجان التحقيق في عزل ترامب قد يصدر الأسبوع المقبل


وكالات

أعلنت لجان التحقيق الرامية الى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنها قد تقدّم الأسبوع المقبل تقريرها حول مخالفات سيد البيت الأبيض من دون استبعاد استدعاء مزيد من الشهود.

ويعد المحققون ملفا لتسليمه للجنة التي ستنظر في صياغة الفقرات الاتهامية للرئيس من عدمه.

وأبلغ رئيس اللجنة النيابية للاستخبارات آدم شيف، النواب في رسالة بأن الملف سيُرسل إلى اللجنة القضائية بعيد عودة الكونغرس الأميركي من عطلة عيد الشكر اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء في رسالة شيف أن "الأدلة على ارتكاب الرئيس مخالفات، والتي تمّ جمعها حتى الآن، واضحة وتكاد تكون دامغة".

وتابع "ما يتبقى فعله هو أن نقرر ما إذا كان هذا السلوك يتوافق مع منصب الرئاسة وما إذا سيسمح بإطلاق المسار الدستوري للعزل".

وترأس شيف جلسات استماع علنية على مدى أسبوعين قال إنها كشفت "في وقت قصير كمّا هائلا من الأدلة"، على الرغم من محاولة ترامب وإدارته إعاقة التحقيق.

وبعد انتهاء الجلسات، قد ينتقل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون سريعا إلى التصويت على توجيه الاتهام إلى الرئيس لعزله.

وبعد ذلك يتولى مجلس الشيوخ محاكمته، ومن غير المتوقع أن يقوم بعزله في ظل سيطرة الجمهوريين على هذه الغرفة العليا في الكونغرس الأميركي.

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

اذاعة عبرية تتساءل: ماذا لو انضمت حماس لجولة التصعيد الأخيرة؟.. وقائد العملية يجيب

رويترز تنشر تفاصيل كاملة عن الخطة الإيرانية لقصف منشآت النفط السعودية "ارامكو"

ما هي اهداف "اسرائيل" من نشر تفاصيل اغتيال مهندس "القسام "؟!

"نتنياهو": هناك تقدم كبير بالمفاوضات وسنحرر جنودنا من غزة بأسرع وقت!

ايزنكوت : حزب الله يخطط لاقتحام الحدود عبر 10 مسارات يشارك فيها 6 الاف مقاتل

التربية: تعليق دوام جزئي غدا في كافة المدارس بسبب مسيرات الغضب

الأخبار الرئيسية

استشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك داخل سجون الاحتلال

يوم غضب رفضا لـ"شرعنة الاستيطان" والاحتلال يعلن التأهب

undefined

رويترز تنشر تفاصيل كاملة عن الخطة الإيرانية لقصف منشآت النفط السعودية "ارامكو"

الاحتلال: سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة في المجلس الإقليمي "أشكول"

المركز الفلسطيني يحذر من خطورة فتوى لشيخ غزي ضد فرقة "صول باند" الموسيقية