  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الدفاع الروسية: الإرهابيون و"الخوذ البيضاء" يحضرون لاستفزازات كيميائية في إدلب

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع الروسية: الإرهابيون و"الخوذ البيضاء" يحضرون لاستفزازات كيميائية في إدلب


موسكو/سما/


حذرت وزارة الدفاع الروسية، من أن تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي ("جبهة النصرة" سابقا) يخطط بالتعاون مع منظمة "الخوذ البيضاء" لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية في إدلب.

وأوردت وزارة الدفاع في بيان لها إفادات شهود من أهالي بلدة سرمدا الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق مدينة إدلب، أكدوا أن مجهولين وقافلة من ثلاث شاحنات محملة بحاويات كيميائية مختلفة وصلوا إلى المدينة برفقة مسلحين في أوائل نوفمبر الحالي.

وقال الشهود إن إحدى الشاحنات احتوت على معدات فيديو احترافية وشظايا ذخيرة جوية ومدفعية تحمل علامات سوفييتية وروسية.

وذكر البيان أن المعلومات المتعلقة بإعداد مسلحين من مجموعة القائد الميداني أبو مالك، المنضوية تحت لواء "تحرير الشام"، وكذلك عناصر في "الخوذ البيضاء" لأعمال استفزازية، أكدتها عدة مصادر.


لافروف: واضح أن "الهجمات الكيميائية" في سوريا مسرحية 

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين يقومون بانتقاء أفراد من السكان المحليين للمشاركة في تصوير مشاهد ستقدم على أنها تظهر آثار الغارات الجوية واستخدام المواد السامة.

ولفتت الوزارة إلى أن "الفيديوهات الزائفة التي يزعم أنها تظهر أهدافا مدنية مدمرة بالغارات الجوية والقصف وتوثق استخدام الأسلحة الكيماوية المزعوم في إدلب، من المقرر نشرها على شبكات التواصل الاجتماع وتقديمها كدليل على جرائم الحكومة السورية والقوات الجوية الروسية ضد المدنيين".

وكانت موسكو قد أشارت مرارا إلى أن المسرحيات التي يخرجها المسلحون و"الخوذ البيضاء" لاتهام دمشق وموسكو باستخدام السلاح الكيميائي واستهداف المدنيين، تتخذها واشنطن وحلفاؤها ذريعة للإبقاء على تدخلها في الشؤون السورية.

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

اذاعة عبرية تتساءل: ماذا لو انضمت حماس لجولة التصعيد الأخيرة؟.. وقائد العملية يجيب

رويترز تنشر تفاصيل كاملة عن الخطة الإيرانية لقصف منشآت النفط السعودية "ارامكو"

ما هي اهداف "اسرائيل" من نشر تفاصيل اغتيال مهندس "القسام "؟!

"نتنياهو": هناك تقدم كبير بالمفاوضات وسنحرر جنودنا من غزة بأسرع وقت!

ايزنكوت : حزب الله يخطط لاقتحام الحدود عبر 10 مسارات يشارك فيها 6 الاف مقاتل

التربية: تعليق دوام جزئي غدا في كافة المدارس بسبب مسيرات الغضب

الأخبار الرئيسية

استشهاد الأسير المريض سامي أبو دياك داخل سجون الاحتلال

يوم غضب رفضا لـ"شرعنة الاستيطان" والاحتلال يعلن التأهب

undefined

رويترز تنشر تفاصيل كاملة عن الخطة الإيرانية لقصف منشآت النفط السعودية "ارامكو"

الاحتلال: سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة في المجلس الإقليمي "أشكول"

المركز الفلسطيني يحذر من خطورة فتوى لشيخ غزي ضد فرقة "صول باند" الموسيقية