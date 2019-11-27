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ارتفاع على الحرارة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع على الحرارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد ان يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا وفي ساعات المساء يحتمل سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية ويحتمل سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية،والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاربعاء 2019/11/27: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
الخميس 2019/11/28: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الجمعة 2019/11/29: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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