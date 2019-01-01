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العفو الدولية: سقوط 143 قتيلا على الأقل في احتجاجات ايران

الإثنين 25 نوفمبر 2019 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
العفو الدولية: سقوط 143 قتيلا على الأقل في احتجاجات ايران


لندن /سما/

 اعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، عن أن 143 متظاهرا على الأقل قتلوا في إيران خلال الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، في حين تجمع الآلاف في طهران تاييدا للحكومة وتنديدا ب"اعمال الشغب".

وذكرت المنظمة، ومقرها لندن، انه "وفقا لتقارير موثوق بها (...) عدد القتلى هو 143 شخصا على الاقل. وقد نجمت جميع الوفيات تقريبا عن استخدام الأسلحة النارية".

وتابعت إنها "تعتقد أن عدد القتلى أعلى بكثير" مشيرة الى ان التحقيقات حول ذلك ما زالت مستمرة.

وكانت منظمة العفو أعلنت الأسبوع الماضي عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وكانت إيران قد رفعت قبل 10 أيام، سعر البنزين بنسبة تصل إلى 200 في المئة، ما أدى إلى احتجاجات في جميع انحاء البلاد التي تضرر اقتصادها بشدة بسبب العقوبات الأميركية.

وذكرت الحكومة ان رفع اسعار البنزين سيتيح لها دفع مبالغ مالية للمحتاجين في ايران حيث يعاني كثيرون من صعوبة العيش منذ أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في ايار/مايو الماضي.

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