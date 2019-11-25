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ردا على بيان الوزاري العربي.. بومبيو: على الدول العربية التخلي عن مقاطعة إسرائيل والحوار معها

الإثنين 25 نوفمبر 2019 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على بيان الوزاري العربي.. بومبيو: على الدول العربية التخلي عن مقاطعة إسرائيل والحوار معها


القدس المحتلة / سما /

حث مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، اليوم الاثنين، الدول العربية على التعامل مع إسرائيل من أجل الاستقرار الإقليمي.

وقال عبر تغريدة على تويتر: "لقد حان الوقت للدول العربية للتخلي عن المقاطعة وإشراك إسرائيل. الانقسامات في الشرق الاوسط = عدم الاستقرار. لا ينبغي أن يواجه المفكرون العرب الذين يخاطرون بحياتهم للدفاع عن رؤية إقليمية للسلام والتعايش بشجاعة الانتقام. نحن بحاجة إلى الحوار ".

وجاءت تغريدة بومبيو ردا اعلان وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ يوم الاثنين، في القاهرة "رفضهم" القرار الاميركي الذي اعتبر المستوطنات الاسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي.

وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم، "ادانة ورفض قرار الولايات المتحدة باعتبار هذا القرار باطلا ولاغيا، وليس له أثر قانوني وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة".

It’s time for Arab countries to abandon boycotts and engage #Israel. #MiddleEast divisions = instability. Arab thinkers who risk their lives to bravely advocate a regional vision of peace and coexistence shouldn’t face retribution. We need dialogue. https://t.co/1iBo1WQcWX

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) November 25, 2019

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