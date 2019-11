ردا على بيان الوزاري العربي.. بومبيو: على الدول العربية التخلي عن مقاطعة إسرائيل والحوار معها

حث مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، اليوم الاثنين، الدول العربية على التعامل مع إسرائيل من أجل الاستقرار الإقليمي.

وقال عبر تغريدة على تويتر: "لقد حان الوقت للدول العربية للتخلي عن المقاطعة وإشراك إسرائيل. الانقسامات في الشرق الاوسط = عدم الاستقرار. لا ينبغي أن يواجه المفكرون العرب الذين يخاطرون بحياتهم للدفاع عن رؤية إقليمية للسلام والتعايش بشجاعة الانتقام. نحن بحاجة إلى الحوار ".

وجاءت تغريدة بومبيو ردا اعلان وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماع طارئ يوم الاثنين، في القاهرة "رفضهم" القرار الاميركي الذي اعتبر المستوطنات الاسرائيلية غير مخالفة للقانون الدولي.

وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم، "ادانة ورفض قرار الولايات المتحدة باعتبار هذا القرار باطلا ولاغيا، وليس له أثر قانوني وأنه مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة".

