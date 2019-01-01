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برلماني مصري يرد على التهديدات الأمريكية لمصر بشأن مقاتلات سوخوي 35

الإثنين 25 نوفمبر 2019 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
برلماني مصري يرد على التهديدات الأمريكية لمصر بشأن مقاتلات سوخوي 35


رد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري يحي الكدواني، على التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على مصر، على خلفية تعاون الأخيرة مع روسيا في التطوير العسكري، بالقول:" إن التهديدات الأمريكية تدخلاً غير مقبول في شؤون مصر الداخلية، مضيفاً أن ضغوط واشنطن على السياسة الخارجية المصرية بشأن تطوير التعاون العسكري مع روسيا تعد انتهاكاً للمعايير الدبلوماسية.

وأكد الكدواني في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن مصر دولة ذات سيادة تتخذ قرارات مستقلة بشأن آليات التعاون العسكري التقني مع مختلف دول العالم، وفقاً لمصالحها، وهي تعتمد على استراتيجية تنويع مصادر الأسلحة من روسيا والصين وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد البرلماني المصري على أن مصر لن تستسلم للضغوط الأمريكية وستستمر في سياستها في التعاون العسكري مع روسيا في جميع المجالات.

وكانت الخارجية الأمريكية قد صرحت بأن شراء مصر مقاتلات روسية من نوع سوخوي 35 يعرض القاهرة للعقوبات الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

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