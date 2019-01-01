الجيش الإسرائيلي يتأهب لمظاهرات يوم غدٍ في الضفة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة "12" العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي رفع من مستوى التأهب والاستنفار في صفوفه، استعدادا ليوم الغضب الذي ستبدأ فعالياته يوم غدٍ الثلاثاء في جميع أنحاء الضفة الغربية احتجاجا على التصريحات الأمريكية التي اعتبرت بأن المستوطنات لا تخالف القانون الدولي.

وأضافت القناة العبرية أن الجيش يستعد لسيناريو تدهور الأوضاع نحو موجة تصعيد جديدة في الضفة الغربية، حيث قام الجيش بتعزيز قواته المنتشرة في الضفة.

يشار إلى أن القوى الفلسطينية في الضفة الغربية كانت قد دعت مساء اليوم للخروج في احتجاجات ومظاهرات داخل المدن الفلسطينية احتجاجا على القرار الأمريكي.