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أردوغان يعلن الانتهاء من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر

الإثنين 25 نوفمبر 2019 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان يعلن الانتهاء من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر


انقرة/وكالات /

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهاء بلاده من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في قطر، معلنا أنه أطلق عليها اسم "خالد بن الوليد".

وأكد أردوغان خلال كلمته في مقر القوات المشتركة التركية القطرية، أن القاعدة التركية في قطر، "أنموذج لروح الصدق والإخلاص في علاقات الدول، وليست نتيجة لعقلية الهيمنة القائمة على المصالح مثل حالات أخرى".

وأشار إلى أن هدف "قيادة القوات التركية القطرية المشتركة"، هو "الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمتها وليس قطر فحسب"، قائلا إنه "لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجودنا في المنطقة".

وقال أردوغان: "المطالبون بإغلاق القاعدة التركية (في الدوحة) لا يعلمون أننا أصدقاء قطر وقت الشدة".

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