النيابة العامة المصرية: "الإخوان المسلمون" وراء تأسيس موقع "مدى مصر"

القاهرة /وكالات/

قالت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، إنها أذنت لنيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم "مدى مصر" الإلكتروني، ومقره بشقة سكنية في محافظة الجيزة.

وذكرت النيابة العامة، أنها اطلعت على محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني، التي توصلت إلى إنشاء جماعة "الإخوان المسلمين" الموقع الإلكتروني المذكور، "لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام، هذا وقد أسفر التفتيش عن ضبط آلات ومعدات تستخدم في الجريمة".

وأضافت: "تمكنت وزارة الداخلية، من ضبط موقع إلكتروني بدون ترخيص والعثور بداخله على أجهزة إلكترونية ومعدات بث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر حقوقية وقانونية مصرية متطابقة، بأن النيابة العامة قررت حبس رامي كامل مؤسس ائتلاف شباب ماسبيرو 15 يوما للتحقيق في قضية موقع مدى مصر، وذلك على خلفية اتهامات بنشر الشائعات واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مسيء، فضلا عن اتهامات أخرى تتعلق بتهديد السلم والأمن العام.