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النيابة العامة تترأس اجتماع مجموعة عمل تعزيز الوصول لخدمات العدالة

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة تترأس اجتماع مجموعة عمل تعزيز الوصول لخدمات العدالة


رام الله / سما /

ترأست النيابة العامة اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الثانية التي تم تشكيلها من قبل مؤسسات قطاع العدالة والمانحين بهدف تعزيز الوصول للعدالة، وذلك بمشاركة ممثلين عن نواب المجموعة من ممثلية هولندا ومشروع سواسية، وممثلين عن عدد من مؤسسات قطاع العدالة والمجتمع المدني والدول المانحة.

وقد افتتح الاجتماع مساعد النائب العام ورئيس ادارة التخطيط والسياسات ياسر حماد، مرحبا بجميع أعضاء المجموعة نيابة عن عطوفة النائب العام المستشار أكرم الخطيب، مثمنا أهمية تشكيل مجموعات العمل المركزة بهدف الوصول لخطة عملية لتعزيز وصول المواطنين للعدالة، ومؤكدا على ضرورة تركيز المواضيع في المجموعات الثلاث التي تم تشكيلها وضمان عدم التداخل في المواضيع.

وتم مناقشة المواضيع التي يمكن ان تركز عليها المجموعة لاحقا مثل زيادة رضا وثقة المواطن وزيادة الوعي القانوني لدى المواطنين من حيث التوعية بالجرائم الاكثر خطورة والخدمات التي تقدمها مؤسسات قطاع العدالة، اضافة الى التوعية بالاهداف الاستراتيجية للقطاع.

كما تم التركيز على موضوع المساعدة القانونية والوسائل البديلة لحل النزاع والتنفيذات الجزائية والربط الالكتروني بين المؤسسات وأتمتة الخدمات، على أن يتم ذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع المؤسسات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني.

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