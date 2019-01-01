"ليبرمان": أعارض منح الحصانة لـ"نتنياهو"

القدس المحتلة / سما /

عارض زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان مساء اليوم الاثنين، منح الحصانة لرئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، في ظل تهم الفساد التي وجهت له.

ونقلت "القناة السابعة العبرية"، عن ليبرمان قوله، "أعارض منح الحصانة لنتنياهو في ضوء قرار المحكمة بتوجيه لائحة اتهام ضده، ومنحه الحصانة له سيكون انتهاكاً لثقة الجمهور".

يشار أن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، قرر توجيه الاتهام لنتنياهو، بتلقي الرشوة في الملف (4000). حيث يواجه شبهات فساد في 3 ملفات أساسية، كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها