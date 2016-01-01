  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"نتنياهو": هناك تقدم كبير بالمفاوضات وسنحرر جنودنا من غزة بأسرع وقت!

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
"نتنياهو": هناك تقدم كبير بالمفاوضات وسنحرر جنودنا من غزة بأسرع وقت!


القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، اليوم الإثنين، أنه سيعمل على إخراج الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة بأسرع وقت.

جاء ذلك، خلال لقاء "نتنياهو" مع أهالي الأسرى الاسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة بغزة، بحسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية.

وادعى "نتنياهو"، أنه سيعمل على إخراج الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة "بأسرع وقت"، مضيفاً "هذا الملف تقدم بشكل كبير، وإنّه في إطار المفاوضات، وسيعمل على تحريرهم من قبضة حركة حماس واخراجهم من غزّة في أسرع وقت".

وفي شهر إبريل/ نيسان من عام 2016 نشرت كتائب القسام صورا لأربعة إسرائيليين وهم الضابط هدار غولدين والجندي شاؤول أرون الذي أسر خلال العام ذاته خلال اشتباك في الشجاعية، وجندي من أصول اثيوبية يدعى ابراهام منغيستو، ورابع يدعى هشام السيد.

ويرى مراقبون أن "نتنياهو" يحاول استغلال هذا الملف لكسب الرأي العام في إسرائيل بالإضافة إلى الحصول على تأييد أصواتٍ إضافية له في حال تم التوجه إلى انتخابات تشريعية ثالثة.

الأكثر قراءة اليوم

"انتخابات على رئاسة الليكود".. نتنياهو يخضع للضغوط و"العليا" ترد التماسًا يجبره على الاستقالة

هارتس: اغتيال ابو العطا ازال عقبة أمام التهدئة وخلاف بين الجيش والشاباك حول تسهيلات بغزة

اذاعة عبرية تتساءل: ماذا لو انضمت حماس لجولة التصعيد الأخيرة؟.. وقائد العملية يجيب

لهذا السبب خرج ضباط فرقة غزة نزهة ترفيهية

رجل أعمال لبناني يشتري مقتنيات هتلر ويسلمها لإسرائيل

ما هي اهداف "اسرائيل" من نشر تفاصيل اغتيال مهندس "القسام "؟!

ايزنكوت : حزب الله يخطط لاقتحام الحدود عبر 10 مسارات يشارك فيها 6 الاف مقاتل

الأخبار الرئيسية

undefined

رويترز تنشر تفاصيل كاملة عن الخطة الإيرانية لقصف منشآت النفط السعودية "ارامكو"

الاحتلال: سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة في المجلس الإقليمي "أشكول"

المركز الفلسطيني يحذر من خطورة فتوى لشيخ غزي ضد فرقة "صول باند" الموسيقية

الاونروا تحذر : عجزنا المالي 167 مليون $ حتى نهاية العام الحالي

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة