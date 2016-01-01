"نتنياهو": هناك تقدم كبير بالمفاوضات وسنحرر جنودنا من غزة بأسرع وقت!

القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، اليوم الإثنين، أنه سيعمل على إخراج الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة بأسرع وقت.

جاء ذلك، خلال لقاء "نتنياهو" مع أهالي الأسرى الاسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة بغزة، بحسب ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية.

وادعى "نتنياهو"، أنه سيعمل على إخراج الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة "بأسرع وقت"، مضيفاً "هذا الملف تقدم بشكل كبير، وإنّه في إطار المفاوضات، وسيعمل على تحريرهم من قبضة حركة حماس واخراجهم من غزّة في أسرع وقت".

وفي شهر إبريل/ نيسان من عام 2016 نشرت كتائب القسام صورا لأربعة إسرائيليين وهم الضابط هدار غولدين والجندي شاؤول أرون الذي أسر خلال العام ذاته خلال اشتباك في الشجاعية، وجندي من أصول اثيوبية يدعى ابراهام منغيستو، ورابع يدعى هشام السيد.

ويرى مراقبون أن "نتنياهو" يحاول استغلال هذا الملف لكسب الرأي العام في إسرائيل بالإضافة إلى الحصول على تأييد أصواتٍ إضافية له في حال تم التوجه إلى انتخابات تشريعية ثالثة.