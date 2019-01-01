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أبو بكر يحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو بكر يحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام


سلفيت /سما/

 حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، مساء اليوم الاثنين، من تفاقم الحالة الصحية للأسيرين أحمد زهران ومصعب الهندي واللذان يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام ضد اعتقالهما الإداري في معتقلات الاحتلال منذ أكثر من شهرين.

ولفت أبو بكر خلال زيارته ووفد من الهيئة للأسير المحرر سامر عمر من قرية بروقين بمحافظةسلفيت، والذي أفرج عنه أمس بعد قضائه 20 عاما في الأسر، وزيارة الأسير المحرر أحمد بني نمرة من مدينة سلفيت والذي تحرر بعد قضائه 6 سنوات في الأسر، الا إن الأسير زهران (42 عامًا) من رام الله، يواصل إضرابه عن الطعام منذ (65) يومًا، والأسير مصعب الهندي (29 عامًا)  من نابلس مضرب منذ (63) يومًا، فقدا من وزنهما الكثير ويعانيان من وضع صحي يسوء يوما بعد آخر، وتحتجزهما إدارة معتقلات الاحتلال في معتقل "الرملة" بأوضاع صعبة وخطيرة.

وأوضح أن الأسيرين يستخدمان الكرسي المتحرك للتنقل ولا يقويان على الوقوف، كما يعانيان من التقيوء المستمر وتشويش بالرؤيا وصداع بالرأس وآلآم بالمفاصل.

كما زار أبو بكر والوفد المرافق، الأسير المحرر وافي فايز الديك من قرية كفر الديك، بعد قضائه خمسة سنوات ونصف في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علما أنه أسير سابق قضى ما مجموعه 11 عاما في الأسر.

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