  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يتلقى دعوة للمشاركة بإضاءة شجرة الميلاد

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتلقى دعوة للمشاركة بإضاءة شجرة الميلاد


رام الله / سما /

تلقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، دعوة للمشاركة في إضاءة شجرة عيد الميلاد في مدينة رام الله.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا ضم مجلس كنائس رام الله، برئاسة راعي كنيسة الروم الأرثوذكس تجلي الرب الأرشمندريت الياس عواد، بحضور محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد.

وهنأ اشتية الطوائف المسيحية بمناسبة اقتراب حلول عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن عيد الميلاد المجيد هو عيد وطني لكافة أبناء شعبنا.

واطلع رئيس الوزراء من خلال الوفد على التحضيرات الجارية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في رام الله، مؤكدا أن الحكومة ستساهم في تزيين المدينة للاحتفال بهذه المناسبة.

الأكثر قراءة اليوم

"انتخابات على رئاسة الليكود".. نتنياهو يخضع للضغوط و"العليا" ترد التماسًا يجبره على الاستقالة

هارتس: اغتيال ابو العطا ازال عقبة أمام التهدئة وخلاف بين الجيش والشاباك حول تسهيلات بغزة

لهذا السبب خرج ضباط فرقة غزة نزهة ترفيهية

رجل أعمال لبناني يشتري مقتنيات هتلر ويسلمها لإسرائيل

ما هي اهداف "اسرائيل" من نشر تفاصيل اغتيال مهندس "القسام "؟!

ايزنكوت : حزب الله يخطط لاقتحام الحدود عبر 10 مسارات يشارك فيها 6 الاف مقاتل

التربية: تعليق دوام جزئي غدا في كافة المدارس بسبب مسيرات الغضب

الأخبار الرئيسية

الاحتلال: سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة في المجلس الإقليمي "أشكول"

المركز الفلسطيني يحذر من خطورة فتوى لشيخ غزي ضد فرقة "صول باند" الموسيقية

الاونروا تحذر : عجزنا المالي 167 مليون $ حتى نهاية العام الحالي

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

1

اذاعة عبرية تتساءل: ماذا لو انضمت حماس لجولة التصعيد الأخيرة؟.. وقائد العملية يجيب