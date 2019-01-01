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السودان: اعلان بومبيو يتنافى والقانون الدولي وما أقرته الشرعية الدولية

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
السودان: اعلان بومبيو يتنافى والقانون الدولي وما أقرته الشرعية الدولية


الخرطوم /سما/

قالت وزارة اخارجية السودانية، إن إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، يتنافى تماماً والقانون الدولي وما أقرته الشرعية الدولية كما يقوّض مساعي الحل الشامل للقضية الفلسطينية.

ودعت حكومة جمهورية السودان في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والعمل على تفكيك كافة المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلّة على كامل أراضيه على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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