  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية تنظم فعاليتين حول أوضاع الأطفال الفلسطينيين

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:52 م / بتوقيت القدس +2GMT


باريس /سما/

نظمت بلدية ايفري في الضاحية الباريسية، ومجموعة شباب من أجل فلسطين التابعة لجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، اليوم الاثنين، في مدينة ايفري، عرضاً سينمائياً بمناسبة يوم الطفل العالمي.

يستند العرض الى شهادات حية حول الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهو فيلم من تصوير وإخراج عدد من المتضامنين الفرنسيين في مدينة القدس ومخيم الجلزون.

كما نظم فرع جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية في مدينة نانتير ايضاً شهادات حية وعرضاً سينمائياً حول مشروع البستان الذي تديره الجمعية بمساندة شبكة التعاون اللا مركزي في إقليمي سان دوني وفال دو مارن الفرنسيين في منطقة سلوان في القدس المحتلة، حيث يركز على تعليم الشباب والاطفال المقدسيين الأساليب الحديثة في التصوير والإخراج والمونتاج السينمائي.

وفي اطار هذا البرنامج استضافت الجمعية لمدة شهر كامل في مدينة نانتير عدداً من الأطفال المقدسيين لمتابعة الدورة التدريبية على أصول صنع الفيلم السينمائي بهدف توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في المدينة المقدسة وفي عموم فلسطين.

وخلال الأمسية، تم عرض فيلمين: الأول حول أوضاع الطفل الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات اليومية بحق الطفولة الفلسطينية، والثاني حول رحلة الأطفال الفلسطينيين الى فرنسا.

وقد حضر سفير فلسطين لدى فرنسا سليمان الهرفي، الفعاليتين، وألقى كلمتين عبّر فيهما عن شكره وشكر بعثة فلسطين لدى فرنسا لجمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية في مدينتي نانتير، وايفري، ولعموم فروع الجمعية التي تمتد على كامل الخارطة الفرنسية.

كما اعتبر السفير الهرفي أن التركيز على الأطفال الفلسطينيين وما يعانونه تحت الاحتلال يعطي القضية الفلسطينية بعداً انسانياً ويظهر استهانة المحتل الإسرائيلي بالطفولة وتعمده تحويل حياة الأطفال الفلسطينيين الى جحيم لخلق جيل فلسطيني يعاني من اضطرابات نفسية وسلوكية، لكن أطفال فلسطين وشبابها وشيوخها لن تخبو فيهم جذوة العزم والتصميم على انهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وتطرق السفير الهرفي الى آخر التطورات السياسية والميدانية، مؤكداً على ان الانحياز الأمريكي الكامل للاحتلال الإسرائيلي لن يدفعنا لليأس بل سيزيدنا تصميماً على مواصلة النضال من اجل تحقيق المطالب المشروعة لشعبنا الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة صاحبة السيادة بعاصمتها القدس. وأكد أن تضامن احرار العالم وفي مقدمهم المتضامنون الفرنسيون مع شعب فلسطين لإنهاء الاحتلال يساهم مساهمة كبيرة في كبح الانتهاكات اليومية الإسرائيلية، ويساهم في اسقاط صفقة القرن المشؤومة التي بدأت إدارة ترمب في تطبيقها، بل ويساهم في تعزيز الصمود الفلسطيني بوجه المحتل.

الأكثر قراءة اليوم

"انتخابات على رئاسة الليكود".. نتنياهو يخضع للضغوط و"العليا" ترد التماسًا يجبره على الاستقالة

هارتس: اغتيال ابو العطا ازال عقبة أمام التهدئة وخلاف بين الجيش والشاباك حول تسهيلات بغزة

لهذا السبب خرج ضباط فرقة غزة نزهة ترفيهية

رجل أعمال لبناني يشتري مقتنيات هتلر ويسلمها لإسرائيل

ما هي اهداف "اسرائيل" من نشر تفاصيل اغتيال مهندس "القسام "؟!

ايزنكوت : حزب الله يخطط لاقتحام الحدود عبر 10 مسارات يشارك فيها 6 الاف مقاتل

التربية: تعليق دوام جزئي غدا في كافة المدارس بسبب مسيرات الغضب

الأخبار الرئيسية

الاحتلال: سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة في المجلس الإقليمي "أشكول"

المركز الفلسطيني يحذر من خطورة فتوى لشيخ غزي ضد فرقة "صول باند" الموسيقية

الاونروا تحذر : عجزنا المالي 167 مليون $ حتى نهاية العام الحالي

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

1

اذاعة عبرية تتساءل: ماذا لو انضمت حماس لجولة التصعيد الأخيرة؟.. وقائد العملية يجيب