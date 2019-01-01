أبو دخان يجري مشاورات مع الدرك الوطني الفرنسي

باريس /سما/

أجرى قائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو دخان، ومساعد قائد القوات العميد اياد عباس، مشاورات، اليوم الاثنين، مع مدير العمليات والتدريب في الدرك الفرنسي فرانسوا جيريه، ومدير التعاون الدولي في الدرك العقيد ريجيس بلانشارد، والعقيد اعماروش المسؤول الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الداخلية الفرنسية، بحضور مسؤولة القسم الاقتصادي في سفارة فلسطين جمانة اليحيى.

وشكر أبو دخان فرنسا على دعمها لمؤسسات الدولة الفلسطينية في كافة المجالات وعلى مساعيها المبذولة وتعاونها المستمر مع قوات الامن الوطني الفلسطيني بشكل خاص من خلال برامج التدريب والتمرين في مجال الامن والدفاع وإدارة الازمات، وعلى تصويتها لصالح انضمام فلسطين الى المنظمة الدولية لقوات الشرطة والدرك.

وتطرق الى ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بين فلسطين وفرنسا في كل المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للجهتين.

كما وضع أبو الدخان الطرف الفرنسي بصورة آخر التطورات الميدانية والسياسية في فلسطين والمنطقة بسبب الاحتلال الإسرائيلي والتحديات التي تواجه عمل قوات الأمن الوطني لحماية امن المواطنين الفلسطينيين يومياً.

بدوره، عبر جيريه عن تفهمه لصعوبة عمل قوات الأمن الوطني الفلسطيني، مقدراً جهودهم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة بشكل عام وفلسطين بشكل خاص، كما عبر عن اهتمامه الكبير لتعزيز العلاقات الفلسطينية الفرنسية في مجالات التعاون الأمني والشرطي.

ووعد بتفعيل طلب قوات الامن الوطني الفلسطيني تعزيز برامج التدريب وخصوصاً تأهيل المدربين الفلسطينيين في برامج قوات النخبة لوحدة العمليات الخاصة في الدرك الفرنسي، خاصة أن هذه القوات افتتحت حديثاً فروعاً جديدة في الأقاليم الفرنسية مما يسهل استيعاب عدد اكبر من المتدربين من كوادر الأمن الوطني الفلسطيني في فرنسا.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش مشاركة وفد الأمن الوطني الفلسطيني في معرض ميليبول في الضاحية الشمالية للعاصمة باريس والذي يعتبر من أهم المعارض الأمنية على مستوى العالم ويعرض فيه آخر وأهم المنتجات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، ويشمل تنظيم المؤتمرات التخصصية في الأمن والدفاع العسكري ومكافحة الجريمة وغيرها من القضايا ذات الصلة.