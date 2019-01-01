كاليفورنيا: إنجازات جديدة لصالح فلسطين في الحزب الديمقراطي

كاليفورنيا /سما/

تمكن ناشطون فلسطينيون وأميركيون من تمرير مجموعة من التغييرات في برنامج الحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا، أهمها حذف المادة التي تنص على اعتبار أن "القدس هي العاصمة الأبدية للإسرائيلين"، بالإضافة إلى الحيلولة دون إضافة مادة جديدة تنص على أن مقاطعة اسرائيل شكل من أشكال معاداة السامية.

وقال نائب رئيس الكتلة العربية في الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا يسار دحبور في حديث لـ"وفا"، إن جهود الفلسطينيين والداعمين للقضية الفلسطينية تكللت مرة أخرى بالنجاح في إضافة بنود ضمن برنامج الحزب في الولاية وحذف أخرى، حيث تم إعادة تكريس حقوق التعبير التي ينص عليها الدستور الأميركي بما فيها الحق في مقاطعة اسرائيل في برنامج الحزب، لا سيما بعد محاولات لسن قوانين في عدة ولايات أميركية تجرم مقاطعة دولة الاحتلال.

وأضاف دحبور أننا كدنا أن نضيف بندا على أجندة الجمعية العامة للحزب حول حق عودة الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها لكنه لم يمر بعد تعادل الأصوات خلال مرتين من التصويت عليه، لكننا ماضون حتى تحقيق هذا الهدف.

واعتبر دحبور أن هذه الإنجازات الجديدة داخل المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في كاليفورنيا، والذي يقدر عدد أعضائه المنتخبين 3500 عضوا، تؤكد أن حضور فلسطين كبير في العام الذي يتم فيه التحضير لانتخابات الرئاسة الأميركية، ويدلل على الجهود التي يبذلها مناصرو القضية الفلسطينية في أميركا لدعم حقوق شعبنا المشروعة.