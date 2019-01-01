  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انطلاق فعاليات مؤتمر نقابة المهندسين الدولي الثاني ببيت لحم

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

نظمت نقابة المهندسين مركز القدس، مؤتمر الهندسة المدنية الدولي الثاني، في قصر المؤتمرات بمدينة بيت لحم، اليوم الاثنين، بمشاركة 1500 مهندس ومهندسة من الوطن ومن عدة دول عربية وأجنبية.

وقال محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد إن التجربة بالعمل الميداني على الأرض مع نقابة المهندسين، والمهندسين في مختلف المؤسسات الحكومية، تعكس المستوى العالي لأداء المهندسين المهني، إلى جانب حضورهم الوطني في كل الساحات.

من جانبه، قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد الزيارة إن الحكومة تعتبر النقابات المهنية، وعلى رأسها نقابة المهندسين، شركاء في المشروع الوطني في التحرر وبناء الدولة وعاصمته القدس الشريف.

واوضح أن المؤتمر يتحدث عن مواضيع في غاية الأهمية، ليس فقط لتطوير العمل الهندسي والمشاركة في التنمية الشاملة، ولكن في مقاومة الاحتلال، لأن بناء الطرق والمجمعات السكنية والبنية التحتية التي تحاصر الاستيطان هي رأس حربة في مواجهة المحتل.

وأضاف أن الحكومة أطلقت مصطلح المقاومة الهندسية للاحتلال، ونأمل أن يكون هنالك مشاركات من النقابة في جميع صورها لمقاومة الاحتلال والانفكاك عنه.

بدوره، قال نقيب المهندسين جلال الدبيك إن أهمية هذا المؤتمر تكمن في نقل المعرفة والتواصل بين المهندسين والباحثين المحليين والعربيين والدوليين، وهذا كفيل بتقليص الفراغ المعرفي، والاطلاع على كل ما هو جديد في العالم، وإظهار العديد من الأبحاث والدراسات الفلسطينية والتي نشرت في العالم.

الأكثر قراءة اليوم

"انتخابات على رئاسة الليكود".. نتنياهو يخضع للضغوط و"العليا" ترد التماسًا يجبره على الاستقالة

هارتس: اغتيال ابو العطا ازال عقبة أمام التهدئة وخلاف بين الجيش والشاباك حول تسهيلات بغزة

لهذا السبب خرج ضباط فرقة غزة نزهة ترفيهية

رجل أعمال لبناني يشتري مقتنيات هتلر ويسلمها لإسرائيل

ما هي اهداف "اسرائيل" من نشر تفاصيل اغتيال مهندس "القسام "؟!

ايزنكوت : حزب الله يخطط لاقتحام الحدود عبر 10 مسارات يشارك فيها 6 الاف مقاتل

التربية: تعليق دوام جزئي غدا في كافة المدارس بسبب مسيرات الغضب

الأخبار الرئيسية

الاحتلال: سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة في المجلس الإقليمي "أشكول"

المركز الفلسطيني يحذر من خطورة فتوى لشيخ غزي ضد فرقة "صول باند" الموسيقية

الاونروا تحذر : عجزنا المالي 167 مليون $ حتى نهاية العام الحالي

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

1

اذاعة عبرية تتساءل: ماذا لو انضمت حماس لجولة التصعيد الأخيرة؟.. وقائد العملية يجيب