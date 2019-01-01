  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح تدعو شعبنا لأوسع مشاركه في يوم الغضب

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تدعو شعبنا لأوسع مشاركه في يوم الغضب


رام الله / سما /

 دعت حركة فتح، أبناء الشعب الفلسطيني الى المشاركه الواسعه في أيام الغضب والتي تبدأ غدا في كافة أرجاء الوطن، رفضا للقرارات الأميركية الجائره والعدوان الإسرائيلي الغاشم بحق شعبنا وحقوقه الوطنية الثابته، وردا على إدارة ترمب التي ضربت بعرض الحائط المواثيق والقانون الدوليين، والتي كان آخرها تصريحات بومبيو التي اعتبر فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي، في استهتار فاضح لكافة المؤسسات الدولية

ودعا عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي، مساء اليوم الاثنين، أبناء شعبنا، الى التعبير الواضح عن رفضهم المطلق لمواقف إدارة ترمب التي أصبحت شريكا للإحتلال الإسرائيلي في عدوانه على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلاميه والمسيحية، وضربت أسس العملية السياسية التي انطلقت على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام

وأكدت حركة فتح أن الشعب الفلسطيني عظيم وكبير بإرادته وصموده، ولن ينحني لعاصفة العدوان الثنائي الأميركي- الاسرائيلي، وسيبقى صامدا مناضلا محافظا على أرضه ووطنه وعاصمته القدس، وسيُسمع العالم أجمع صوت الشعب الفلسطيني المناضل من أجل الحرية والاستقلال، والرافض للإملاءات والعدوان.

الأكثر قراءة اليوم

"انتخابات على رئاسة الليكود".. نتنياهو يخضع للضغوط و"العليا" ترد التماسًا يجبره على الاستقالة

هارتس: اغتيال ابو العطا ازال عقبة أمام التهدئة وخلاف بين الجيش والشاباك حول تسهيلات بغزة

لهذا السبب خرج ضباط فرقة غزة نزهة ترفيهية

رجل أعمال لبناني يشتري مقتنيات هتلر ويسلمها لإسرائيل

ما هي اهداف "اسرائيل" من نشر تفاصيل اغتيال مهندس "القسام "؟!

ايزنكوت : حزب الله يخطط لاقتحام الحدود عبر 10 مسارات يشارك فيها 6 الاف مقاتل

التربية: تعليق دوام جزئي غدا في كافة المدارس بسبب مسيرات الغضب

الأخبار الرئيسية

الاحتلال: سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة في المجلس الإقليمي "أشكول"

المركز الفلسطيني يحذر من خطورة فتوى لشيخ غزي ضد فرقة "صول باند" الموسيقية

الاونروا تحذر : عجزنا المالي 167 مليون $ حتى نهاية العام الحالي

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

1

اذاعة عبرية تتساءل: ماذا لو انضمت حماس لجولة التصعيد الأخيرة؟.. وقائد العملية يجيب