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برهوم: طرد ممثل "هيومن رايتس" يهدف إلى حجب حقيقة إسرائيل عن العالم

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
برهوم: طرد ممثل "هيومن رايتس" يهدف إلى حجب حقيقة إسرائيل عن العالم


غزة / سما /

قال الناطق الإعلامي باسم حركة حماس فوزي برهوم، إن إبعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي لممثل منظمة هيومان رايتس ووتش "عمر شاكر" سابقة خطيرة، يمس جوهر وجود ومجال عمل هذه المؤسسات، ويعكس حالة القمع والعداء الذي يمارسه بحق المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وعجزه عن مواجهة حقيقة وحجم ما ترصده هذه المؤسسات من انتهاكات وجرائم ترتكب يوميًا بحق شعبنا الفلسطيني.

 وأوضح برهوم، أن هذا السلوك الإسرائيلي المدان يهدف إلى حجب حقيقة هذا الاحتلال عن العالم، وإخفاء كثير من عملياته القمعية اليومية، وقتله واستهدافه أبناء شعبنا الفلسطيني، عن المنظومة الدولية، للإفلات من الملاحقة والعقاب.

وأكد أن هذه الإجراءات الإسرائيلية يجب أن تشكل عامل تشجيع وحافزاً لمزيد من الاهتمام العالمي والدولي بحقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على ردع الاحتلال ومحاسبته على انتهاكات جرائمه.

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