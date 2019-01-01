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المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة "كوادكوبتر " الاسرائيلية شمال القطاع

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة "كوادكوبتر " الاسرائيلية شمال القطاع


غزة / سما /

تمكنت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، من اسقاط طائرة استطلاع اسرائيلية شمال قطاع غزة.

وأفاد مصدر خاص في المقاومة الفلسطينية أن المقاومة تمكنت من اسقاط طائرة استطلاع من نوع كوادكوبتر  الإسرائيلية، مشيراً إلى ان اسقاطها تم من خلال اطلاق النار صوبها بعد دخولها بوقت قصير سماء شمال قطاع غزة.

وتحلِق منذ صباح اليوم لاثنين، طائرات استطلاع إسرائيلية بشكل مكثف على ارتفاعات متفاوتة إلى جانب دخول طائرة حربية في سماء مدينة غزة.

وذكر مصدر في المقاومة الفلسطينية أن حوالي 19 طائرة اسرائيلية تحلق في هذه الاثناء في سماء مدينة غزة، خاصة في المناطق الشرقية للمدينة.

وأوضح المصدر أن 7 طائرات استطلاع اسرائيلية من نوع كواد كابتر تحلق في سماء منطقة اجديدة، وطائرة سكاي لارك شرق التركمان، وهيرمز 450 شرق حي الشجاعية (قرب السياج).

كما، واوضح المصدر أنَّ 10 طائرات من أنواع متعددة تحلق فوق غرب المدينة وتحديداً في مناطق (تل الهوى، والشيخ رضوان، ومنطقة الجندي المجهول).

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