الاحتلال: سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة في المجلس الإقليمي "أشكول"

غزة / سما /

أفادت مصادر عبرية، مساء اليوم الاثنين، أن صاروخا أطلق من قطاع غزة، قد سقط في منطقة مفتوحة في "المجلس الإقليمي اشكول"، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات، نتيجة لذلك تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط.

وجاء الإعلان عن سقوط الصاروخ، بعد أن دوت صافرات الانذار في مستوطنات "خوليت" و"سوفيت" في ما يسمى بـ "المجلس الإقليمي أشكول".

ويأتي إطلاق الصاروخ من القطاع، بعد أسبوع ونصف على اتفاق "التهدئة" الذي توصلت إليه حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل، بوساطة مصرية، بعد أيام من التصعيد أعقبت اغتيال إسرائيل بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس في شمال القطاع.