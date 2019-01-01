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وفد لجنة الانتخابات المركزية في غزة للقاء قيادة حماس والفصائل

الإثنين 25 نوفمبر 2019 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد لجنة الانتخابات المركزية في غزة للقاء قيادة حماس والفصائل


غزة / سما /

وصل وفد لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، عبر حاجز بيت حانون "إيرز" قادمًا من رام الله.

وسيلتقي الوفد الذي يترأسه الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة، يوم غد الثلاثاء بقيادة حركة حماس والفصائل لإطلاعهم على صورة التطورات واللقاءات التي جرت في رام الله مع القيادة الفلسطينية بشأن إمكانية إجراء الانتخابات.

ومن المتوقع أن يتسلم وفد اللجنة من قيادة حركة حماس كتاب خطي يؤكد موافقتها على إصدار مرسوم رئاسي، يليه فيما بعد عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية لبحث آليات إجرائها.

وكان الوفد أجرى لقاءات في غزة ورام الله، لمحاولة إيجاد توافق بين كافة الجهات من أجل إنجاز ملف الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، مع الضغط عبر جهات دولية على الاحتلال لإجرائها بشكل متزامن في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

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