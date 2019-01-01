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كاشفة عن طبيعته.. "القناة 12": هجوم إيراني وشيك محفوف بالمخاطر

الإثنين 25 نوفمبر 2019 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاشفة عن طبيعته.. "القناة 12": هجوم إيراني وشيك محفوف بالمخاطر


القدس المحتلة / سما /

كشفت "القناة 12 العبرية"، مساء اليوم الاثنين عن اقتراب الرد الإيراني ضد إسرائيل، رداً على الهجمات الأخيرة في المنطقة.

ووفقاً للقناة العبرية، يستدل من تصريحات نتنياهو وبينت الأخيرة، وكذلك زيارات قادة الجيش الأمريكي المتكررة لإسرائيل، والأزمة السياسية الإسرائيلية، إلى قرب الرد الإيراني.

وزعمت القناة إلى أن الرد قد يتمثل في هجوم بوابل كثيف من الصواريخ مدعوم بهجوم عشرات الحوامات المفخخة، أو هجوم عبر البحر ضد سفن حربية أو منشآت نفط إسرائيلية.

ونوهت إلى الرد سيكون محفوف بالمخاطر حال نفذت إيران هجومها من لبنان، بسبب وجود 130 ألف صاروخ موجهة نحو "إسرائيل" بيد حزب الله.

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