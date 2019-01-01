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سنضطر لاعادة النظر في خدامتنا حال عدم تغطية نقص التمويل

الاونروا تحذر : عجزنا المالي 167 مليون $ حتى نهاية العام الحالي

الإثنين 25 نوفمبر 2019 04:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا تحذر : عجزنا المالي 167 مليون $ حتى نهاية العام الحالي



صرح كريستيان ساوندرز القائم بأعمال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في  مؤتمر صحفي عقد في البحر الميت على هامش افتتاح أعمال اللجنة الاستشارية في عمان إن العجز المباشر في ميزانية الوكالة بلغ ١٦٧ مليون دولار، موضحاً أن الوكالة "تواجه أسوأ أزمة مالية منذ نشأتها".
وأضاف ساوندرز“ أن دور الوكالة لا يزال حيويا والدليل حجم التصويت في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للامم المتحدة " مشيرا إلى ان هناك مساع للطلب من الدول المتبرعة بضخ أموال جديدة للإبقاء على خدمات الوكالة الحيوية في مناطق عملياتها".
وأشار  إلى أن ١٤٠ مليون دولار ما زالت محجوبة في انتظار نتائج التحقيق، لافتا النظر إلى أن الوكالة في حاجة إلى ٨٠ مليون دولار شهريا؛ للإبقاء على سير العمليات، ٤٠ مليون دولار إضافية الشهر المقبل لشراء أدوية".
وتابع "إذا لم تحصل الوكالة على ١٦٧ مليون دولار قبل الأسبوع الثالث من الشهر المقبل، سنضطر إلى إعادة النظر في الخدمات المقدمة" موضحا أن الوكالة قدمت زيادة إلى معلميها تتراوح من ٧٠ إلى ١٠٠ دينار أردني، لتتماشى مع ما قدمته الحكومة الأردنية لمعلميها".
وأشار إلى أن "أونروا حصلت على قرض من الأمم المتحدة بقيمة ٣٠ مليون دولار منذ أسبوعين؛ لتتمكن من دفع رواتب موظفيها" موضحا أن "التحدي يتمثل ايضا في سداد قرض بقيمة ٣٠ مليون دولار قبل نهاية العام".
 

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