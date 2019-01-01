الرجوب يطلع وفدا فرنسيا على انتهاكات الاحتلال

جنين / سما /

أطلع محافظ جنين اكرم الرجوب، اليوم الاثنين، وفدا فرنسيا على واقع المحافظة، وما تعانيه جراء انتهاكات الاحتلال المتواصلة.

وأشاد الرجوب خلال استقباله، اليوم الاثنين، وفدا من اقليم لوار أتلنتيك الفرنسي برئاسة رئيس المقاطعة الجنرال فيليب كروفايلي، والقنصل الثقافي في القنصلية العامة الفرنسية جييوم روبرت، بالدور الفرنسي الفاعل في دعم الشعب الفلسطيني على كافة المستويات، معربا عن شكره باسم أهالي وفعاليات المحافظة، بالدعم الفرنسي الذي قدمته المقاطعة لبلدية مرج بن عامر، لافتا إلى أن هذه العلاقة شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات والتعاون على مجال الدفاع المدني، والتربية والتعليم، والثقافة والرياضة، وتعزيز المراكز والجمعيات .

وأشار إلى أن علاقة التوأمة بين بلدية مرج بن عامر والإقليم الفرنسي فتحت أفق التعاون في عدة مجالات حيوية للنهوض بواقع البلدية ورفدها بالمشاريع التطويرية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، أكد كروفايلي عن تضامن الاقليم الفرنسي ومواطنيه مع الشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه وإقامة دولته المستقلة.

وقال: "هذه الزيارة مهمة لأعضاء الوفد، خاصة من ممثلي الأحزاب السياسية الفرنسية للإطلاع على قرب عن معاناة الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال، واتخاذ موقف سياسي من قبلهم باتجاه دعم حقوق الفلسطينيين".

بدوره أوضح روبرت أن فرنسا وقعت على 100 توأمة منها 70 توأمة فعالة ؛ وهذا يدل على الدور الفرنسي باتجاه تقديم المزيد من التعاون.

وشكرت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر، ورئيس بلدية مرج بن عامر غالب زكارنه، ومدير الدفاع المدني في جنين العقيد عماد أبو ذياب، أعضاء الاقليم الفرنسي على ما قدموه من دعم في مجال التربية والتعليم وتطوير أداء الدفاع المدني بالأجهزة والوسائط المختلفة، ما أسهم في تمكين مركز الدفاع المدني من القيام بدروه بشكل مميز.