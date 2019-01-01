غزة: مؤسسات أهلية وقيادات نسوية تطالب بإجراء تحقيق في جرائم الاحتلال ضد المدنيين العزل

غزة / سما /

دعت 60 مؤسسة أهلية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بالعمل الجاد لتوفير الحماية الدولية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتفعيل الملاحقة والمساءلة عن جرائم الحرب أو ما يعرف بالانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي شأنها أن تضع حداً للجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، من أمام بيت عائلة السواركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، نظمته شبكة وصال (تضم نحو 60 مؤسسة أهلية) ومركز صحة المرأة، التابعان لجمعية الثقافة والفكر الحر، مساء اليوم الاثنين، ضمن اطلاق فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

وشددت المؤسسات في بيان صادر عنها اليوم، على ضرورة العمل وتوحيد الجهود الفلسطينية بتبني وإعلان استراتيجية فلسطينية واضحة المعالم، ترتكز على تدويل القضية وتفعيل آليات المحاسبة لقادة الاحتلال بالعمل مع وإلى جوار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لحثها لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية

وأشارت مريم زقوت مدير عام جمعية الثقافة والفكر الحر ، الى جريمة الاحتلال بارتكاب مجازر بحق أسر بأكملها كما حدث مع عائلة السواركة والتي استشهد ثمانية من أفراد عائلتها، وأبو العطا (شهيدين) وعبدالعال (3 شهداء)، عياد (3 شهداء)، يؤكد مجدداً أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مستغلاً حالة الصمت الدولي في ارتكاب المزيد من الجرائم.

وقالت زقوت: "ونحن هنا من امام بيت عائلة السواركة نؤكد أن تلك الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي واعترف بارتكابها بدم

بارد بحق عائلة السواركة، تشكل جريمة حرب كاملة الأركان، تستوجب ملاحقة من اقترفها ومن أمر بارتكابها، وهي بمثابة انتهاك وتحدٍ خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالفة لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وتنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لقرار 1325 الخاص بحماية النساء وقت النزاعات المسلحة .

وأضافت زقوت، "اليوم نطلق فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لعام 2019، نجدد مطالبنا بضرورة انهاء الانقسام واجراء انتخابات من اجل تفعيل المؤسسات الفلسطينية لإقرار وتفعيل القوانين الخاصة بحقوق المرأة وحمايتها من العنف، لا سيما في ظل الاستهداف المتكرر والمستمر من قبل الاحتلال على حياة وحقوق المرأة، مؤكدة أن الاحتلال السبب الأساسي بمضاعفة العنف ضد النساء، مشيرة الى ان انطلاق فعاليات الحملة كل عام هو للتأكيد على رفضنا لاستمرار وتيرة العنف ضد النساء بمختلف أشكاله، لأنه مساس بحقوق المرأة وانتهاك لمبادئ حقوق الإنسان

يذكر أن حملة آلـ16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء تنطلق في كل عام من تاريخ 25 نوفمبر الذي يصادف اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر الذي يصادف اليوم العالي لحقوق الإنسان.