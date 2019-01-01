  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شكري والصفدي يبحثان سبل التعامل مع التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية

الإثنين 25 نوفمبر 2019 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
شكري والصفدي يبحثان سبل التعامل مع التطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية الفلسطينية


القاهرة /سما/

 بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، سبل التعامل مع التطورات الأخيرة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، لا سيما مسألة الاستيطان.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء الذي عقد قبيل الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة العراق وبناء على طلب دولة فلسطين لبحث التطور الخطير لموقف الادارة الامريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي اتصالاً بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

الأكثر قراءة اليوم

"انتخابات على رئاسة الليكود".. نتنياهو يخضع للضغوط و"العليا" ترد التماسًا يجبره على الاستقالة

هارتس: اغتيال ابو العطا ازال عقبة أمام التهدئة وخلاف بين الجيش والشاباك حول تسهيلات بغزة

الاقتصاد بغزة تنفى صحة تصريحات الاحتلال بشأن التسهيلات الممنوحة لقطاع غزة

لهذا السبب خرج ضباط فرقة غزة نزهة ترفيهية

رجل أعمال لبناني يشتري مقتنيات هتلر ويسلمها لإسرائيل

ما هي اهداف "اسرائيل" من نشر تفاصيل اغتيال مهندس "القسام "؟!

ايزنكوت : حزب الله يخطط لاقتحام الحدود عبر 10 مسارات يشارك فيها 6 الاف مقاتل

الأخبار الرئيسية

الاونروا تحذر : عجزنا المالي 167 مليون $ حتى نهاية العام الحالي

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

1

اذاعة عبرية تتساءل: ماذا لو انضمت حماس لجولة التصعيد الأخيرة؟.. وقائد العملية يجيب

الأحمد: المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات خلال الساعات القادمة

خليل الحية

الحية: ردنا المكتوب حول الانتخابات جاهز والعلاقات مع الجهاد الاسلامي ممتازة