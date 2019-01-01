أبو الغيط: القرار الأمريكي بشأن الاستيطان أنهى دورها كوسيط.. والمالكي: تهديد للمشروع الوطني

القاهرة /سما/

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء يوم الاثنين، إن الإدارة الأمريكية أنهت دور واشنطن كوسيط في مفاوضات السلام الفلسطينية.

وأشار أبو الغيط في كلمته، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب: "الإدارة الأمريكية جاءت بصفقة لإنهاء الصراع وإحلال السلام، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بينما نحن لم نر منهم إلا تماهيا مع المساعي الإسرائيلية".

وتابع: "الاستخفاف بالمبادئ القانونية، ستضرب ما تبقى من شرعية أخلاقية للجانب الأمريكي في الملف الفلسطيني".

واستمر بقوله: "مفهوم القوة هي التي تصنع الحق، إنما هو خلل خطير، وما تفعله أمريكا خاطئ تماما".

واستطرد: "الاستيطان غير الشرعي إلى زوال، والجامعة العربية تساند حقوق الشعب الفلسطيني وتحمل قضيته إلى العالم".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: "السياسة الداخلية لأي دولة لا تصنع القانون، والقانون يقول إن الاستيطان ومهما طال به الأمد، غير شرعي وإلى زوال".

وأردف: "هذا أيضا درس التاريخ وما نؤمن به وندافع عنه، وسيزول هذا الاستيطان البغيض".

واختتم بقوله: "نقف جميعاً مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، وندعمه بشتى الوسائل... ونحمل قضيته في العالم كله".

من جتهته أكد وزير خارجية حكومة رام الله، رياض المالكي، أن الإدارة الأمريكية، اتخذت تسعة قرارات ضد الشعب الفلسطيني وقضيته، داعيا لتنسيق المواقف العربية للرد على الإعلان الأمريكي بقانونية الاستيطان الإسرائيلي.

وخلال كلمة له في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، مساء يوم الاثنين، أكد المالكي أن موقف الإدارة الأمريكية الحالية بشأن الاستيطان يتناقض مع مواقف الإدارات السابقة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على الانحياز الأعمى غير المسبوق لإسرائيل.

وقال: "على الرغم من عدم قانونية الاعتراف الأمريكي بمشروعية الاستيطان الإسرائيلي فإن الخطوة خطيرة وتهدد المشروع الوطني الفلسطيني"، مؤكداً أن إسرائيل تستخف بالقرارت الدولية الخاصة بالاستيطان.

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني باجتماع عاجل للدول الموقعة على اتفاقية جنيف، وحشد الجهود العربية للعمل مع الشركاء الدوليين لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة، مشيرا إلى أن الإجماع العربي أفشل صفقة القرن المزعرمة وأفشل محاولات الضغوط الأمريكية باستخدام ورقة الأونروا.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن، الاثنين الماضي، الموافق الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن، يوم الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر - تشرين الثاني الجاري، أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعارض موقف الإدارات الأمريكية السابقة من إنشاء المستوطنات الإسرائيلية، وباتت تعتبر أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عمل لا يتعارض مع القانون الدولي.