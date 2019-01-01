  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هزات أرضية تضرب منطقة البحر الميت أقواها 3.8 درجات

الإثنين 25 نوفمبر 2019 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
هزات أرضية تضرب منطقة البحر الميت أقواها 3.8 درجات


القدس المحتلة / سما /

 سجل مرصد الزلازل الأردني، يوم الاثنين، 4 هزات أرضية ضربت منطقة البحر الميت، أعلاها بلغت 3.8 درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان مناطق الاغوار والكرك.

وقال رئيس المرصد محمود القريوتي، إن الهزات التي وقعت في غور حديثة في منطقة البحر الميت بلغت درجتها 2.6 عند الساعة 10:02 دقيقة صباحاً، و3.3 درجات عند الساعة 10:07 دقيقة، و3.8 درجات عند الساعة 01:39 دقيقة، و3.7 درجات عند الساعة 01:48 دقيقة.

ووفق المرصد التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وقعت الهزات على أعماق تراوحت بين 12 كلم و7 كيلومترات.

الأكثر قراءة اليوم

"انتخابات على رئاسة الليكود".. نتنياهو يخضع للضغوط و"العليا" ترد التماسًا يجبره على الاستقالة

هارتس: اغتيال ابو العطا ازال عقبة أمام التهدئة وخلاف بين الجيش والشاباك حول تسهيلات بغزة

الاقتصاد بغزة تنفى صحة تصريحات الاحتلال بشأن التسهيلات الممنوحة لقطاع غزة

لهذا السبب خرج ضباط فرقة غزة نزهة ترفيهية

رجل أعمال لبناني يشتري مقتنيات هتلر ويسلمها لإسرائيل

ما هي اهداف "اسرائيل" من نشر تفاصيل اغتيال مهندس "القسام "؟!

ايزنكوت : حزب الله يخطط لاقتحام الحدود عبر 10 مسارات يشارك فيها 6 الاف مقاتل

الأخبار الرئيسية

الاونروا تحذر : عجزنا المالي 167 مليون $ حتى نهاية العام الحالي

العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

1

اذاعة عبرية تتساءل: ماذا لو انضمت حماس لجولة التصعيد الأخيرة؟.. وقائد العملية يجيب

الأحمد: المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات خلال الساعات القادمة

خليل الحية

الحية: ردنا المكتوب حول الانتخابات جاهز والعلاقات مع الجهاد الاسلامي ممتازة