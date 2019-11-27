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العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

الإثنين 25 نوفمبر 2019 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة


غزة / سما /

أعلن السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، يوم الأربعاء الموافق 27/11/2019م.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 70 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

وبيّن العمادي أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين، تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين على مكاتب البريد.

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