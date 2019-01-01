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الأحمد: المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات خلال الساعات القادمة

الإثنين 25 نوفمبر 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد: المرسوم الرئاسي بشأن الانتخابات خلال الساعات القادمة


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إنه ينتظر إصدار مرسوم رئاسي بشأن الانتخابات خلال الساعات القادمة من أجل إجرائها قريبًا، متوقعًا أن يتوجه رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر إلى غزة خلال الساعات المقبلة.

وأضاف الأحمد:" أنّه من المتوقع خلال الساعات المقبلة، أن يتوجه رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصر إلى غزة، بعد أن أعلنت حركة حماس، أنها ستسلم ردّا خطياً على رسالة الرئيس عباس، لدعوتها المشاركة في الانتخابات، حتى يعلن بعد ذلك، استكمال الردود من قبل الفصائل، ومن ثمَّ إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لطي صفحة الانقسام".

وخلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم الإثنين، شدد على أن تعزيز الجبهة الداخلية هو الأساس، وهو بند ثابت خلال الاجتماعات الفلسطينية، على مختلف مستوياتها على صعيد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أو الفصائل الفلسطينية.

وفي سياق آخر، أكد الأحمد الرفض الفلسطيني للقرارات الامريكية على لسان وزير خارجيتها بشأن شرعنة الاستيطان وقال بأنَّه "سيكون هنالك حراك من أطياف الشعب الفلسطيني كافة بما فيه الفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة يوم غد تأكيدا للعالم بأنَّه ليس هناك انقسام داخلي بين أطياف الشعب الفلسطيني". وأشار إلى التفاف الجميع حول البرنامج الفلسطيني الموحد.

ولفت إلى أنه سيكون هناك تحرك دبلوماسي دولي على هذا الصعيد، داعيا الجمعيات الدولية والعربية للوقف في وجه هذا القرار.

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