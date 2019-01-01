اعتبرها صورة مصغرة عن الحرب المقبلة.. جيش الاحتلال يستفتي جنوده حول نجاح أو فشل اغتيال أبو العطا

القدس المحتلة / سما /

أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بتوزيع وثيقة على جميع الوحدات، لمناقشة نتائج جولة القتال الأخيرة التي سميت "بالحزام الأسود" وذلك بين قيادات وجنود الجيش لأهمية ما حدث فيها.



وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن توزيع الوثيقة يعد أمراً غير عادي، حيث وصفها كبار قادة الجيش بأنها مهمة، لأن جولة القتال الأخيرة في غزة تعتبر صورة مصغرة عن الحرب المقبلة.



وتحتوي الوثيقة المكونة من 5 صفحات، على موجز للعملية بغزة والتي استمرت 48 ساعة، و"اعتبرت أنها شكلت نجاحًا مهمًا ومقنعًا"، حيث ستقوم كل وحدة بتقديم رد على ما جاء فيها من ملاحظات.



وعرضت الوثيقة على هيئة سؤال وجواب، وكان أحد هذه الأسئلة يدور حول رؤية نجاح الجولة بالنسبة لإسرائيل، وكانت الإجابة على ذلك متمثلة في نجاح اغتيال بهاء أبو العطا القيادي البارز بالجهاد ومهاجمة عشرات الأهداف للحركة وشل قدرتها على الهجوم من خلال ضرب الأنفاق ومواقع إطلاق الصواريخ ومواقع عسكرية أخرى.