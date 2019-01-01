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وزير الحرب الاسرائيلي: نواجه أسابيع صعبة والتهديدات لا تزال قائمة وسنقف أمامها بحزم

الإثنين 25 نوفمبر 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحرب الاسرائيلي: نواجه أسابيع صعبة والتهديدات لا تزال قائمة وسنقف أمامها بحزم


القدس المحتلة / سما /

اعتبر وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت أن الانقسامات والاستقطابات في إسرائيل تشكل تهديداً لها كما التهديدات الخارجية.
 
وقال بينت خلال حفل تذكاري لقتلى الجيش في ما يسمى " عملية قادس" في جبل أبو غنيم بالقدس، "إننا نواجه أسابيع صعبة، ومهما كانت نتائجها، يجب أن نخلص الهواء السام الذي نتنفسه، ليس فقد أعدائنا في الخارج يهددوننا ولكن هناك أيضاً تهديد داخلي بالانقسامات".
 
وفيما يتعلق بالتوترات والأحداث الأمنية خلال الأسبوعين الماضيين، أضاف: " لقد تغيرت خريطة الشرق الأوسط، لكن التهديدات لا تزال قائمة، ومن الواضح أننا سنرد على أي محاولة تهدد عيشنا".
 
وتابع: " استجابتنا ستكون دقيقة للغاية - ومؤلمة للغاية.. وأوجه  كلامي هذا للذين يريدون خطف أرواحنا في الجنوب وأيضاً في الشمال.
 
وأكد أن الجيش سيواصل الوقوف بحزم ضد التهديدات القادمة والبعيدة، وسيقف بحزم وحكمة وجرأة وبأحدث الوسائل في مواجهة جميع الأخطار والتهديدات.

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