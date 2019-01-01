اذا عبرية تتساءل: ماذا لو انضمت حماس لجولة التصعيد الأخيرة؟.. وقائد العملية يجيب

القدس المحتلة / سما /

ادعى قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قائد عملية "الحزام الأسود" الأخيرة في قطاع غزة، أن العملية باغتيال القيادي العسكري في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا كانت ناجحة.



وخلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، وفيما يتعلق بمدى استجابة الجهاد الإسلامي خلال تلك العملية، قال هاليفي: "تقديراتنا لكمية الصواريخ التي سيتم إطلاقها بعد اغتيال بهاء أبو العطا كانت تقديراً جيداً للغاية، وسنعمل على جعل الأمور أكثر دقة في المرة القادمة".



وأضاف هاليفي: "كنا أيضًا على استعداد لانضمام حركة حماس للجولة، ولو انضمت لقمنا بشن هجمات كبيرة وضربها بشدة... أنا سعيد لأن حماس لم تنضم".



وفيما يتعلق بالتفاهمات مع حماس، أوضح أنه يوجد في غزة أكثر من 2 مليون مدني، ومن مصلحة إسرائيل أن يكون هناك مصلحة أمنية أفضل قليلاً، وفق زعمه.



ولدى سؤاله عن الجريمة التي وقعت في دير البلح التي أودت بحياة ثمانية أفراد من عائلة واحدة جراء قصف منزلهم من سلاح الجو الإسرائيلي، أجاب: "عندما نهاجم عددًا كبيرًا من الأهداف ، يمكن أن تحدث مثل هذه الأشياء. هذه ليست نتيجة أردناها. لم نكن نعرف أن هناك عائلة تعيش في المنزل".



كما تطرق الجنرال هاليفي إلى مسألة عودة الجنود من قطاع غزة هدار غولدين وأورون شاؤول، قائلاً: "على الجيش الإسرائيلي التزام أخلاقي، متجذر بعمق في قيمه تجاه جنوده الذين سقطوا في أرض المعركة، وإعادة أجسادهم وجثثهم إلى إسرائيل مهمة نبيلة.. نحن نتعامل مع هذا الأمر كثيرًا ونستكشف خيارات مختلفة".