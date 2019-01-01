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الخليل: اتلاف 18 الف شتلة مخدرة

الإثنين 25 نوفمبر 2019 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أتلفت النيابة العامة وشرطة مكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، كمية من المخدرات تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة من 21 موقعا مختلفا، حيث تمت عملية الاتلاف بواسطة اضرام النيران في المخدرات المضبوطة.

وقال رئيس النيابة العامة رشاد هوارين، ان عملية الاتلاف هذه جاءت بناء على تعليمات من النائب العام المستشار أكرم الخطيب، وتمت حسب الاصول والاجراءات المتبعة.

من جانبه، اوضح مدير قسم المكافحة في شرطة الخليل العقيد علي ابو صبحة، انه تم اتلاف 18 ألف شتلة من الماريجوانا المخدرة و17 ألف بذرة مخدرة تم ضبطها من 21 موقعا مختلفا خلال الفترة الاخيرة في محافظة الخليل.

ودعا ابو صبحة المواطنين للتعاون مع الشرطة والاجهزة الامنية المختلفة والقضاء على الظواهر السلبية التي تؤرق حياتهم، بهدف حمايتهم من تلك الظواهر.

#شتلة #مواد مخدرة

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