الأوقاف تفتح باب التسجيل لموسم الحج للمحافظات الشمالية وتحدد موعد لقطاع غزة

رام الله / سما /

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، عن فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي للمحافظات الشمالية 2020مـ / 1441 هـ للتجمعات السكانية التي لا يوجد بها مسجلون سابقون للحج ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 1-12 -2019 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 12-12-2019 .

وأوضح أبو الرب خلال افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الإدارة العامة للحج والعمرة، اليوم الاثنين، لمناقشة آلية تسجيل الحجاج لهذا الموسم، أن عدد التجمعات السكانية المستهدفة تبلغ 425 تجمعا سكانيا موزعين على محافظات الوطن، وأن باقي التجمعات السكانية التي لم يفتح بها التسجيل فانه سيتم اختيار الأسماء من كل تجمع سكاني حسب التسلسل الرقمي وفق القرعة التي اجريت سابقا بما يتناسب والحصة المقررة له تمهيدا للإعلان عن الأسماء حسب الأصول .

وفيما يتعلق بموعد بدء التسجيل للحج للمحافظات الجنوبية ( قطاع غزة )، قال: إنه سيتم لاحقا الإعلان عن موعد بدء التسجيل للحج لهم، وأن الوزارة تتابع كافة الأمور المتعلقة بإجراءات التسجيل من خلال التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة

وأشار إلى أن مناقشة قضايا التسجيل للحج في هذا الوقت وبشكل مبكر سيعود بالفائدة على حجاج بيت الله الحرام، خاصة اختيار الأسماء من كل تجمع سكاني حسب التسلسل الرقمي في كل تجمع بما يتناسب والحصة المقررة له .

وبين ابو الرب أنه وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية قامت الوزارة بإتمام كافة الترتيبات الخاصة بإجراءات التسجيل الالكترونية بما يتفق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مشيدا بدور الحكومة خاصة بما يتعلق بإصدار قرارات تتعلق باستئجار سكن الحجاج ووسائل نقلهم .

بدوره، قدم الوكيل المساعد للحج والعمرة الشيخ سليم الاشقر، لمحة عن التعليمات الإدارية والمالية للحج وكافة التعليمات المنظمة لالية التسجيل والتي سيتم العمل بها في موسم الحج الحالي .

وبين أنه وبسبب تزايد أعداد المناطق التي سيفتتح فيها التسجيل وكثافة أعداد المواطنين الراغبين بالتسجيل فان الادارة العامة للحج والعمرة ستعمل على فتح باب التسجيل بشكل موسع وذلك حفاظا على حقوق المواطنين .

وأشار الأشقر إلى أن التسجيل سيتم في مراكز المحافظات في مقار مديريات الأوقاف وبعدها سيتم التعامل مع جميع الاسماء بعد الانتهاء من عملية التسجيل تحضيرا لإجراء القرعة الإلكترونية في مقر الوزارة، مشددا على أن التسجيل سيكون لمرة واحدة فقط ولن يوخذ بعين الاعتبار في الأعوام القادمة وسيكون فقط لمن لم يؤد الفريضة سابقا.

وشدد على ضرورة أن يكون عنوان الذين يرغبون بالتسجيل لأداء الفريضة حسب العنوان المبين في الهوية الشخصية، علماً أن التسجيل هو لحملة الجواز الفلسطيني فقط. مضيفاً إلى أن التسجيل سيكون من خلال أصحاب العلاقة المذكورين في الطلب ويمنع التعامل مع الأقارب أو المندوبين.

وفيما يلي أسماء التجمعات المسموح التسجيل بها :

محافظة القدس :العيزرية، عناتا، حزما، الرام، وضاحية البريد، بير نبالا، بدو، القبيبة، كفر عقب، بيت اجزا، النبي صمويل، قلنديا البلد، بيت سوريك، جبع، الجديرة، بيت عنان، ام اللحم، السواحرة، بيت اكسا، أبو النوار، أبو ديس، مخماس،قطنة، رافات، الزعيم، عرب الجهالين، الخان الاحمر، وجبل البابا.

محافظة رام الله والبيرة :البيرة،رام الله، عين سينيا، المزرعة القبلية، أبو شخيدم، سردا، عطارة، دورا القرع، المدية، اللبن الغربي، دير ابو مشعل، قراوة بني زيد ، دير غسانة ، مخيم قلنديا ، جمالة ، كفر نعمة ، عين يبرود ، جيبيا ، بيتللو ، بدرس ، الطيبة ، كفر عين ، عابود ، عين قينيا ، دير نظام ، ام صفا ، النبي صالح ، يبرود ، بير زيت ، مخيم الجلزون ، صفا ، بيتونيا ، خربثا بني حارث ، دير بزيع ، الجانية ، ابو قش ، عجول ، كوبر دير السودان ، شبتين ، عين عريك ، بيت ريما ،نعلين ، مخيم الامعري ، سنجل ، كفر مالك ، عارورة ، المزرعة الشرقية ، دير جرير ، دير دبوان ، برهام ، بيت لقيا ،راس كركر، بيت عور تحتا، جفنا ، دير قديس ، رمون ، مزارع النوباني ، بيتين ، ترمسعيا ، المغير ، دير عمار البلد، الطيرة، خربثا المصباح ، مخيم دير عمار ، قبيا ، شقبا ، عبوين ، بلعين ، بيت عور فوقا ، بيت سيرا ، رنتيس ، مخيم قدورة ، جلجيليا .

منطقة حلحلول :بني نعيم ، سعير ، العروب ، بيت امر ، خاراس ، صوريف ، حتا ، الجبعة ، نوبا ، بيت اولا.

محافظة طولكرم :طولكرم ، اكتابا ، كفر اللبد ، كفر صور ، كفر رمان ،كفر جمال ، قفين ، مخيم نور شمس ، سفارين ، عكابا ، النزلة الوسطى ، كور ، المسقوفة عنبتا ، عتيل ، رامين ، عزبة شوفة ، نزلة عيسى ، النزلة الشرقية ، النزلة الغربية ، الجاروشية ، نزلة ابو نار ، خربة جبارة ، باقة الشرقية ، علار ، ذنابة ، الراس ، الشويكة ، كفا، كفر عبوش ، فرعون،زيتا ، شوفة ، دير الغصون ، مخيم طولكرم ، ارتاح ، كفر زيباد ، صيدا و بلعا ، بيت ليد.

محافظة سلفيت :سلفيت ،خربة قيس، دير بلوط ، بروقين ، دير استيا ، فرخة ، قيرة ، كفر الديك ، زيتا جماعين ، اسكاكا ، حارس ، ياسوف ، سرطة ، رافات ، كفل حارس ، بديا ، الزاوية.

محافظة بيت لحم:بيت لحم ،السياعرة( جروف المنية ) ، مراح رباح ، زعترة ، مخيم عايدة ، بتير ، الدوحة ، عرب الرشايدة ، بيت تعمر ، بيت فالوح ، مراح معلا ، ام سلمونة ، صبرة ، خلايل اللوز ، النعمان ، الخضر ، مخيم الدهيشة، بيت ساحور ، بيت جالا ، الشواورة ، بيت فجار ، الخاص ، خلة الحداد ، رفيدا العساكرة ، ابو نجيم ، حرملة ، واد النيص ، الفرديس ، كيسان ، المنشية ، تقوع ، دار صلاح ، العبيدية ، حوسان ، ارطاس ، اسكاريا ، واد رحال ، المعصرة ، الولجة، رخمة ، الرواعين ، جورة الشمعة ، مخيم العزة ، هندازة ، نحالين.

محافظة جنين :جنين ،مخيم جنين ، كفيرت ، كفر راعي ، الزبابدة ، صير ، طورة الغربية ، مركة ، الفندقومية ، مريحة ، الزاوية ، ام الريحان ، ظهر العبد ، نزلة الشيخ زيد ، الطرم ، عابا ، ظهر المالح ، طورة الشرقية ، ام دار ، واد الضبع ، المطلة ، كفر ذان ، بير الباشا، دير غزاله، قباطيه ، مسلية ، فحمه ، الهاشمية ، رابا ، رمانه ، زبوبا ، ام التوت ، الرامه ، عربون ، سيلة الظهر ، صانور ، تعنك ، واد برقين ، الخلجان ، بيت قاد الشمالي ،فقوعة ، ميثلون، عجة ، عرانة ، مثلث الشهداء ، الطيبة ، عانين ، اليامون ، يعبد ، زبدة ، الجديدة ، دير ابو ضعيف ، جبع ، عرابه ، جلبون ، العرقة ، العطارة ، المغير ، جلقموس ، سيريس ، عنزة ، بيت قاد الجنوبي ، برقين ، برطعة ، كفر قود ، الجلمة، سيلة الحارثية .

محافظة نابلس :نابلس ، بيت امرين ، برقة( نابلس ) ، دوما ، سبسطية ، قصرة ، كفر قليل ، زواتا ، مادما ، مخيم عسكر القديم ، عوريف ، عمورية ، اجنسنيا ، مخيم عين بيت الماء ، بورين ، مخيم بلاطة ، بيت ايبا ، بيت دجن ، بزاريا ، اوصرين ، دير الحطب ، جماعين ، عصيرة القبلية ، عراق بورين ، الساوية ، صرة ، ياصيد ، يتما ، قوصين ، قريوت ، روجيب ، مخيم عسكر الجديد ، نصف جبيل ، جالود ، جنيد، بيت وزن ، بيتا ، اودلة ، تل ، تلفيت ، دير شرف ، حوارة ، عصيرة الشمالية ، عورتا ، عينابوس ، الناقورة ، مجدل بني فاضل ، بيت فوريك ، عزموط ، سالم ، اللبن الشرقية ، عقربا.

محافظة طوباس :طوباس ،بردلة ،تياسير ، عين البيضاء ، مخيم الفارعه ، وادي الفارعة ، الباذان ، العقربانية ،عين شبلي ، كردلا ، عقابا ، العقبة ، طلوزة ، النصارية ، بيت حسن ، راس الفارعة، يرزا ، المالح ، عاطوف ، طمون ، فروش بيت دجن ، ابزيق.

محافظة قلقيلية :قلقيلية ، اماتين ، جيوس ، حبلة ، حجة ، جينصافوط ، فلامية ، راس طيرة ،خربة ابو سلمان ،الفندق ، النبي اللياس ، راس عطية ، خربة الضبع ، خربة عسلة ،المدور ،عزون ، صير، عزبة الطبيب ، عزبة الاشقر، باقة الحطب ، كفر قدوم ، جيت ، سنيريا ، كفر لاقف، عزون عتمة، فرعتا، عزبة جلعود، بيت امين، الرماضين(قلقيلية) وكفر ثلث .

حادي عشر محافظة اريحا:اريحا ،الجفتلك ،عقبة جبر ،فصايل ، مرج نعجه ، النويعمة ، عين ديوك فوقا ، الزبيدات ، العوجا ، مخيم عين السلطان، مرج غزال .

منطقة دورا: دورا،كريسا،الطبقة،كنار،سنجر،وادالقمر،ديرمرازح ،الهجره، حدبالعلقة، ابوالعرقان، رابود، ابوالغزلان، كرزة، ابوالعسجا، العقلة ،افقيقيس ،خرسا ،وادعبيد ،خربةسلامة ، حدب الفوار ، الريحية ، الظاهرية ، سكه+ المجد+ خلةالعقد +اسكاك +طواس+ديرالعسل فوقا+بيت الروش التحتا+العليا+ديرالعسل التحتا+البرج+البيرة+بيت مرسم ، بيت عوا ، السموع ، الكوم ، المورق ، بيت مقدوم ، سوبا ، حمصة ، السيميا ، مخيم الفوار ، الرماضين ، الفريجات ، اذنا ، الدواورة ، حدب العلقة ، ابو العرقان، رابود ، ابو الغزلان، كرزا، ابو العسجا، العلقة ، الصرة ، مريش ، كرمة ، واد الشاجنة ، خلة العقد.

محافظة الخليل :ترقوميا، بيت كاحل، وتفوح .

منطقة يطا :يطا البلد، تجمعات البدو، مسافر يطا، بيت عمرا، الكرمل، التوانة، معين،خلة صالح، رقعة، الحيلة، الدوير، زيف، خريسة، خلة عربي، المنطار، اعزي، منيزل، ام العمد، والحديدية.