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مصر .. الإعدام لرجل فجّر زوجته بـ"أسطوانة غاز"

الإثنين 25 نوفمبر 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر .. الإعدام لرجل فجّر زوجته بـ"أسطوانة غاز"


وكالات / سما /

صادقت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأحد، على قرار بالإعدام شنقًا لمتهم قام بقتل زوجته وإشعال النيران فيها، وذلك بعدما أحالت المحكمة الشهر الماضي أوراق القضية إلى المفتي الذي صادق بدوره، وحددت موعدًا للنطق بالحكم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، عام 2018 إخطارًا من مأمور مركز شرطة صان الحجر، يفيد بوصول جثمان سيدة إلى المستشفى العام، حيث تبين قيام زوجها بقتلها.

وكشفت التحقيقات بأنه وعلى إثر خلافات سابقة بين المتهم وزوجته ”عائشة“ شد وثاقها بالحبال داخل غرفة النوم، وانهال عليها ضربًا وأحضر أسطوانة غاز وأشعل النيران فيها الأمر الذي أدي لانفجار الإسطوانة بالزوجة وذلك لإخفاء جريمته، وجرى ضبط المتهم وإحالته من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق، بتهمة القتل العمد.

 
#مصر #الإعدام #اسطوانة غاز

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