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"فروزن 2" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

الإثنين 25 نوفمبر 2019 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فروزن 2" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية


وكالات / سما /

تصدر فيلم الرسوم المتحركة والفانتازيا "فروزن 2" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما .

وحقق الفيلم، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كريستين بيل وادينا منزل وجوش جاد، إيرادات بلغت 127 مليون دولار.

وتراجع للمركز الثاني فيلم الحركة والإثارة "فورد ضد فراري" ، والذي يشارك في بطولته مات ديمون وكريستيان بيل وجون بيرنثال، محققا إيرادات بلغت 16 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم السيرة الذاتية والدراما "آ بيوتيفول داي إن ذا نيبرهود" ، والذي يشارك في بطولته توم هانكس وماثيو ريس وكريس كوبر، محققا إيرادات بلغت 5ر13 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع فيلم الحركة والجريمة "21 بريدجيز"، والذي يشارك في بطولته شادويك بوسمان وسينا ميلير وجي كي سيمونز، محققا إيرادات بلغت 3ر9 مليون دولار.

وحل في المركز الخامس فيلم الحركة والدراما "ميدواي"، والذي يشارك في بطولته إد سكراين وباتريك ويلسون ووودي هارلسون، محققا إيرادات بلغت 7ر4 مليون دولار.

#السينما الأمريكية

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