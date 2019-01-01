9 خطوات ناجحة للإقلاع عن تدخين السجائر الإلكترونية

وكالات / سما /

ربما سمعت أن تدخين السجائر الإلكترونية يسبب أمراض الرئة القاتلة لمستخدميها، فإذا كنت مستعدا للإقلاع عنها، ستساعدك هذه الاستراتيجيات.

في تقريرها الذي نشره موقع "ذي هيلثي" الأميركي، قالت الكاتبة أندريا بارباليتش إن مخاطر تدخين السجائر الإلكترونية أصبحت أكثر وضوحا لخبراء الطب وعامة الناس، فاستنشاق البخار من السجائر الإلكترونية ينقل المواد الكيميائية السامة إلى الرئتين، وخلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري -وحده- تسببت هذه السجائر في أكثر من 2051 حالة إصابة في الرئة و39 حالة وفاة.

وأضافت الكاتبة أن هذا السبب جعل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحذر الناس من استخدام منتجات السجائر الإلكترونية وخاصة تلك التي تأتي من السوق السوداء، لأنها تحتوي على رباعي الهيدرو كانابينول. ويعتقد الخبراء أن هذه المادة المكونة من الحشيش قد تلعب دورا في تفشي المرض، بينما يواصلون تحقيقهم في أسباب الأمراض والوفيات.

ولكن إذا كنت من مستخدمي السجائر الإلكترونية، كيف يمكنك الإقلاع عن تدخينها، خاصة أن المواد المستنشقة تسبب الإدمان؟

استثمر موقع "ذي هيلثي" في البحوث وتحدث إلى الخبراء لتحديد الطرق الناجعة للتوقف عن تدخين السجائر الإلكترونية.

لا تعد إلى السجائر العادية

أكدت الكاتبة أن الخطوة الأولى -حسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها- هي تجنب تدخين السجائر مرة أخرى. يقول اختصاصي أمراض الرئة في مستشفى كاليفورنيا روبرت غولدبيرغ، "هناك أجهزة أخرى ناجحة لتوفير النيكوتين وهي مستخدمة منذ سنوات عديدة".

اكتشف الخيارات البديلة للنيكوتين

إن بدائل النيكوتين تتمثل في اللصقة، العلكة، وبخاخ النيكوتين الأنفي. ويقول الدكتور غولدبيرغ إنها متاحة دون وصفة طبية وتنظمها إدارة الأغذية والعقاقير.

ويمكن أن تساعدك هذه المنتجات في السيطرة على أعراض الإقلاع عن السجائر الإلكترونية، كما يمكن للطبيب مساعدتك في اختيار المنتج المناسب، وتحديد المقادير اللازمة في البداية، وكيفية تقليلها مع مرور الوقت.

تحدث مع طبيبك عن الأدوية

حسب الدكتور غولدبيرغ إن دواء ويلبوترين يقلل من الرغبة في التدخين وإدمان النيكوتين، وهو مضاد للاكتئاب ولكن له تأثير ثانوي على مسارات المخ، ويمكن أيضا استخدام دواء شانتكس للإقلاع عن التدخين ولكن تحت مراقبة الطبيب.

أعلن عن عزمك

توصي الدكتورة تينا كوفمان، وهي أستاذة مساعدة في الطب تشرف على برنامج إعادة التأهيل القلبي، بإخبار الجميع أنك ستقلع عن التدخين، خصوصا أصدقاءك الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية، وعدم التسكع معهم أثناء محاولتك الإقلاع عن التدخين.

حدد موعدا للإقلاع عن التدخين

أكدت كوفمان أهمية اختيار موعد للإقلاع عن تدخين السيجارة الإلكترونية، بعد ذلك في الليلة السابقة لبدء هذا القرار، نظف منزلك، ومحفظتك، وحقيبة ظهرك، وجيوبك، وسيارتك من أدوات التدخين، واستعمل السيجارة الإلكترونية للمرة الأخيرة ثم تخلص منها.

اشترك في الرسائل النصية

أفادت الكاتبة بأن برنامج الإقلاع عن التدخين المعروف باسم "ذيس إز كويتينغ" ساعد الآلاف من المراهقين والشباب في تقليل استخدامهم للسجائر الإلكترونية أو التوقف عنها تماما.

بعد تسجيل المستخدمين بشكل مجهول عبر الرسائل النصية، يشجعهم البرنامج على اكتشاف أسباب الإقلاع عن التدخين وتصور حياتهم بعد التوقف عن استخدام السجائر الإلكترونية.

ويوصي البرنامج بإجراءات محددة وملموسة تحث المستخدمين على تجربة إستراتيجيات الإقلاع عن التدخين بخطوات صغيرة.

اصرف انتباهك

أوضحت الكاتبة أنه ستنتابك رغبة شديدة في النيكوتين ولكنها تدوم لمدة عشر دقائق فقط، حسب كوفمان، لذا إذا استطعت أن تصرف ذهنك عنها لتلك المدة الزمنية، ستتمكن من تجاوزها.

وتقدم بعض تطبيقات الإقلاع عن التدخين ألعابا يمكنك لعبها لفترة طويلة، أو يمكنك المشي لمدة عشر دقائق أيضا.

نوع آخر من مسكنات الإجهاد

فسرت الكاتبة أن كثيرا من الناس يدخنون السجائر الإلكترونية لأنهم متوترون. في الواقع، يمنحك الإقلاع عن السجائر الإلكترونية فرصة لتطوير طرق أخرى للتعامل مع الإجهاد، حيث يوصي الخبراء بممارسة الرياضة أو التنفس العميق أو التأمل أو التحدث إلى صديق، بينما قد ترغب أيضًا في استفسار طبيبك حول الوخز بالإبر والتنويم المغناطيسي.

تحدث إلى مستشار

إن المعاهد الوطنية للصحة تقدم دعما شخصيا مجانيا من قبل خبير، كما تقدم إدارة خدمات إساءة استخدام العقاقير والصحة العقلية خط مساعدة مجانيا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحيلك طبيبك أيضا إلى مستشار مختص في الإدمان.