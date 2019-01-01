5 طرق لتكبح غضبك تجاه الشريك

من المعروف بأن أي علاقة زوجية، لا يمكن أن تخلو من خلافات أو شجارات قد تتكرر بين الزوجين بين الفينة والأخرى حتى ولو كانت علاقتهما قوية ومتينة.

وللحؤول دون أن يساهم الغضب أثناء الشجار في تأجيج المشاعر السلبية بين الزوجين، أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا النصائح التالية:

１- التنفس العميق

عندما تشعر بالغضب، تتصاعد بداخلك رغبة بالانفجار، الأمر الذي قد يؤدي إلى التفوه بعبارات جارحة أو توجيه اتهامات خطيرة للشريك، لذا عليك أن تهدأ قليلاً وتأخذ نفساً عميقاً وتتابع نقاشك مع الشريك بطريقة هادئة بعيداً عن أي انفعال.

２- تجنب مناقشة الأشياء المستفزة

حاول تجنب مناقشة أي مواضيع ذات طابع مستفز للمشاعر أثناء الشجار، لأنها قد تزيد من وطأة التوتر بينك وبين الشريك، وتؤدي إلى شعورك بالغضب الشديد.

３- التنفيس عن العواطف

ينصح خبراء العلاقات الزوجية، بالتنفيس عن العواطف ومشاعر الغضب والتحدث عن مشكلتك مع الشريك أمام الأصدقاء أو الأقارب، أو اللجوء إلى معالج مختص إن اقتضت الضرورة، فهذا سيجنبك مواجهة قد تكون محتدمة مع شريك حياتك.

４- فكر ملياً

قبل أن ينتهي بك الحال إلى التصرف بغضب، تنحى جانباً وفكر في تداعيات أي ردة فعل عنيفة، هل ستؤذي مشاعر شريك حياتك لدرجة أنه سيبدأ بالتفكير بالانفصال؟ أم أن ما ستقوله أمر يمكن احتماله؟ على أية حال حاول تجنب ردود الفعل الغاضبة وتحلى بالصبر والهدوء لكي تتجنب أي عواقب وخيمة.

５- عانق الشريك

يقول الخبراء بأن العناق يفرز هرمونات سعيدة في الجسم، ويساعد على تهدئة الأعصاب، لذا إن شعرت بأنك ستنفجر غضباً، بادر بمعانقة الشريك حتى ولو كان على خطأ، لأنك ستتمكن عندها من مناقشة أي مشكلة بأعصاب هادئة وتأخذ بالاعتبار حبك له ورغبتك في عدم خسارته.