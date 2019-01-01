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وفد طبي من قطر يصل غزة لزراعة القوقعة

الإثنين 25 نوفمبر 2019 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد طبي من قطر يصل غزة لزراعة القوقعة


غزة / سما /

قال رأفت لبد المدير العام لمستشفى حمد للتأهل والأطراف الصناعية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إن وفداً طبياً قطرياً وصل قطاع غزة اليوم، وبدأ إجراء عمليات زراعة القوقعة لـ 14 طفلًا ممن لديهم إعاقة سمعية.

وأوضح لبد في بيان صحفي، أن الوفد الطبي القطري ضم استشاري جراحة زراعة القوقعة ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مؤسسة حمد الطبية د. عبد السلام القحطاني، واستشاري جراحة القوقعة ورئيس وحدة جراحة "الأذن" في مؤسسة حمد الطبية د. علي السعدي، ورئيس قسم السمع والتوازن في مؤسسة حمد الطبية. د. خالد عبد الهادي.

وأوضح أن مهمة الفريق الطبي القطري تدريب الكادر الفلسطيني المحلي على إجراء مثل هذه العمليات النوعية بشكل كامل ودقيق وحسب البرتوكولات العالمية، بالإضافة لإجراء هذه عمليات.

#وفد طبي #غزة #قطر #القوقعة

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