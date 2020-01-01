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غوغل تعتزم وقف “خدمة مهمّة” دون ذكر الأسباب

الإثنين 25 نوفمبر 2019 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تعتزم وقف “خدمة مهمّة” دون ذكر الأسباب


وكالات / سما /

أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن إيقافها لخدمة الطباعة السحابية Cloud Print في 31 ديسمبر 2020، دون أن تكشف السبب الذي دفعها لإيقاف الخدمة.

وتعد خدمة الطباعة السحابية Cloud Print إحدى الخدمات التي أطلقتها الشركة الأمريكية منذ 10 سنوات، والتي تتيح للمستخدم طباعة صفحات الويب بكل يسر وسهولة من خلال متصفح كروم حتى لو كانت الطابعة لا تملك اتصال بشبكة الإنترنت.

وتتميز هذه الخدمة بسهولة استخدامها وبأنها تعمل عبر الحواسيب والأجهزة الذكية، بالإضافة لقدرتها على العمل مع الطابعات القديمة التي لا تحتوي على منفذ USB، وقدرتها على التحكم بعدة طابعات من مكان واحد وهذا ما جعلها مناسبة للشركات.

وعلى الرغم من أن غوغل أطلقت الخدمة قبل 10 سنوات إلا أنها ظلت تجريبية على الرغم من وجود عدد كبير من المستخدمين لها، حيث حصل تطبيقها على أكثر من مليار عملية تحميل، ويبدو أن شعبية الخدمة هي من دفعت عن إعلان غوغل عن إيقافها قبل مدة طويلة.

يذكر أن هذه الخدمة لا تعد أولى الخدمات التي توقفها غوغل إذ سبق وأن قامت الشركة الأمريكية بإيقاف عدة خدمات في الفترة الماضية كخدمة Hire، وخدمة كاميرا Clips دون أن تكشف عن أسباب الإيقاف.

#غوغل #خدمة

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