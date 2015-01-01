تطبيق سرّي لـ"فيسبوك" للتعرف على وجوه موظفيه وأصدقاءهم

وكالات / سما /

يطوّر "فيسبوك" سرّاً تطبيقا للتعرف على الوجوه بين موظفيه سمح لهم بالتعرف على زملائهم وأصدقائهم من خلال توجيه كاميرات الهواتف الذكية إليهم.

واعترفت منصة التواصل الاجتماعي بأنها قامت ببناء مثل هذا التطبيق الذي لم يتم إطلاقه علنًا، وتعارض استخدامه لتحديد هوية الأشخاص، فيما كشف تقرير لـ "Business Insider"، عن هذا التطبيق قائلا أنه قد تم تطويره بين عامي 2015 و 2016 ولكن تم إيقافه منذ ذلك الحين.

وأوضح متحدث بإسم الشركة لـ "CNET": "كوسيلة للتعرف على التقنيات الجديدة، تقوم فرقنا بانتظام بإنشاء تطبيقات لاستخدامها داخليًا، حيث أن التطبيق المذكورهنا متاح فقط لموظفي فيس بوك، ويمكنه فقط التعرف على الموظفين وأصدقائهم الذين قاموا بتمكين ميزة التعرف على الوجوه"، إلا أن تقرير نشر حديثا سلط الضوء على كيفية قيام "فيسبوك" بتجربة ميزات قد تزيد من قلق الأشخاص الذين يشعرون بالقلق إزاء خصوصيتهم".

وتلقى "فيسيوك" مؤخرا انتقادات لإستخدام تقنية التعرف على الوجه في الماضي، وكانت هناك تقارير في تشرين الأول من هذا العام بأن فريق أبحاث "Facebook Intelligence AI"، قد طورأداة تتعقب نظام التعرف على الوجه للتعرف على شخص في مقطع فيديو بشكل خاطئ.