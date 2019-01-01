هذا هو موعد الإعلان عن هاتف هواوي الجديد

وكالات / سما /

أكدت شركة هواوي رسمياً عزمها الإعلان عن هاتفها الذكي (نوفا 6) nova 6 خلال كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك في تغريدة لها نشرتها عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo.

ونشرت الشركة الصينية صورة قالت فيها إنها ستعقد في 5 كانون الأول/ديسمبر المقبل حدثاً للإعلان عن هاتف (نوفا 6)، ولكن قبل هذا الحدث بأسبوع، تعتزم (هونور) – العلامة التجارية التابعة لشركة هواوي – الإعلان عن هاتف (هونور في30) Honor V30، وذلك في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وفي الصورة التي نشرتها هواوي يظهر أن هاتف (نوفا 6) سوف يقدم شاشة تغطي كامل الواجهة، أما الكاميرا الأمامية فسوف تكون مزدوجة ضمن الشاشة، وليس ضمن نتوء. كما أن الهاتف سوف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ووفقاً للتسريبات، فإن الكاميرا الأمامية المزدوجة سوف تكون قادرة على التصوير العريض بزاوية 105 درجات، وهي عريضة مقارنةً بما تقدمه الكاميرات الأمامية في الهواتف الذكية الأخرى، إذ إنها تبلغ 97 درجة في هاتف (بكسل 3) من غوغل، و80 درجة في هاتف (غالاكسي نوت 10) من سامسونغ.

أما فيما يتعلق بباقي المواصفات، فيُتوقع أن يضم هاتف (نوفا 6 5جي) معالج هواوي الأحدث (كيرين 990) Kirin 990، بالإضافة إلى تقنية الشحن السريع باستطاعة 40 واط، وحساس تصوير خلفي بدقة 60 ميغابكسل من نوع (سوني آي إم إكس 686) Sony IMX686، إلى جانب حساسات أخرى للتصوير العريض، والتصوير القريب (ماكرو).