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رابع صفقات اتحاد خانيونس الشتوية

الإثنين 25 نوفمبر 2019 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابع صفقات اتحاد خانيونس الشتوية


غزة / سما /

كشف نادي اتحاد خانيونس, عن رابع صفقاته في الانتقالات الشتوية, استعدادا للدور الثاني من دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة.

وأكد اتحاد خانيونس تعاقده مع المدافع عبد الله البيوك قادما من نظيره شباب رفح, تمهيدا للظهور معه في إياب الدوري.

وعانى البيوك من قلة الظهور مع "الزعيم" في مرحلة ذهاب دوري الدرجة الممتازة, ما دفعه للمغادرة عقب نهاية الدور الأول.

يشار إلى أن اتحاد خانيونس أنهى الدور الأول في المركز العاشر برصيد 11 نقطة, بفارق الأهداف خلف شباب رفح, علما أنه سبق له التعاقد مع طارق العطار, وعطايا جودة, ومحمد أبو عودة.

#اتحاد خانيونس #عبد الله البيوك

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