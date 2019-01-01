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مدرب جديد لسلة خدمات المغازي

الإثنين 25 نوفمبر 2019 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدرب جديد لسلة خدمات المغازي


غزة / سما /

تعاقد نادي خدمات المغازي، مع المدرب أسامة ريان لقيادة فريق كرة السلة الأول في النادي خلفاً للمستقيل محمد ريان خلال الفترة القادمة.

وجاء التعاقد مع ريان، للتحضير لبطولة الدوري التي ستنطلق خلال الشهر القادم.

ويعتبر ريان من أبرز المدربين في كرة السلة الغزية، حيث سبق له وأن قاد العديد من الفرق الغزية، أبرزها خدمات البريج وخدمات المغازي وخدمات دير البلح وخدمات الشاطئ.

ويتمنى المغازي بعد التعاقد مع ريان أن يعود لأمجاده القديمة، بعد أن سيطر الغريم خدمات البريج على كافة بطولات السلة في السنوات السابقة.

#خدمات المغازي #كرة السلة #أسامة ريان

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