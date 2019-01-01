السيتي مهدد بفقدان ستيرلينج بسبب جوارديولا

وكالات / سما /

أصبح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مهدد بفقدان أحد أفضل لاعبيه الجناح الإنجليزي المميز رحيم ستيرلينج، وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحيم سترلينج يشترط بقاء مدرب الفريق بيب جوارديولا في مانشستر سيتي للموافقة على تمديد تعاقده مع النادي.

وهناك شكوك حول مستقبل سترلينج مع فريقه الإنجليزي، بحسب ما ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، على الرغم من وجود نية لدى المسئولين في مانشستر سيتي بتمديد عقده تقديرًا لمجهوده مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن صاحب الـ 24 عامًا وافق على تمديد عقده في مانشستر سيتي لعام إضافي في حالة واحدة وهي التجديد لمدرب الفريق الإسباني بيب جوارديولا.

وقدم مانشستر سيتي عرضًا لستيرلينج لتمديد عقده، مقابل زيادة راتبه السنوي إلى 27 مليون يورو.

ويمتلك جوارديولا عقدًا مع مانشستر يونايتد حتى عام 2023، وهو نفس العام الذي سينتهي فيه عقد اللاعب الدولي الإنجليزي.

وهناك اهتمام كبير من عدة أندية أوروبية بضم ستيرلينج، لعل أبرزهم قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.