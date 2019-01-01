ليفربول يهنئ الهلال السعودي بعد تأهله إلى كأس العالم للأندية

وكالات / سما /

هنأ نادي ليفربول الإنجليزي نظيره الهلال السعودي بعد نجاح الأخير بالتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي ستقام في قطر الشهر القادم.

وتوج نادي الهلال السعودي رسمياً ببطولة دوري أبطال آسيا 2019 بعد تغلبه ظهر اليوم الأحد على نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة هدفين نظيفين وبمجموع المباراتين 3-0.

ونشر نادي ليفربول تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هنأ فيه نادي الهلال السعودي بالفوز بكأس دوري أبطال آسيا والتأهل لكأس العالم 2019.

وحجز نادي الهلال السعودي رسمياً مقعداً في بطولة كأس العالم للأندية 2019، ليكمل بذلك عقد الأندية المشاركة في المسابقة التي سوف تلعب في قطر الشهر القادم، بجوار كلاً من ليفربول الإنجليزي، الترجي الرياضي التونسي، الهلال السعودي، السد القطري، ومنتيري المكسيكي، فلامنجو البرازيلي وهينجين سبورت.